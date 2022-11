Lyt til artiklen

Det er ikke en hemmelighed, at verdensstjernen Selena Gomez de seneste år har kæmpet med sit mentale helbred.

Men aldrig har hun åbent og ærligt fortalt om det. Før nu.

I sin nye dokumentar 'Selena Gomez: My mind and me' fortæller den 30-årige sangerinde om det mørke, der har ulmet i hendes sind og siden overtog det i perioder.

En af dem som oplevede det mørke i Selena Gomez' sind var hendes tidligere assistent Theresa Mingus. Det skriver Page Six, der har set dokumentaren.

»På et tidspunkt sagde hun: 'Jeg vil ikke være i live lige nu. Jeg vil ikke leve',« fortæller hun.

Går du med svære tanker? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive til os op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, Livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

Selena Gomez havde på det tidspunkt optrådt 55 gange på sin 'Revival'-turné tilbage i 2016. Sangerindens udtalelse kom, fordi hun fik et mentalt sammenbrud, og det fik Mingus til at reagere.

»Det var et af de øjeblikke, hvor du kiggede i hendes øjne, og der var ingenting. Det var bare kulsort. Det var skræmmende,« siger Theresa Mingus. Resten af 'Revival'-turnéen blev aflyst.

I 2018 var stemmerne i Disney-stjernens sind blevet så store, at de pressede mere og mere af den virkelige verden ud – og til sidst udløste det en psykose. Det fortæller Gomez' mangeårige veninde Raquelle i dokumentaren, lyder det fra Page Six.

I dokumentaren og til magasinet Rolling Stone fortæller hovedpersonen selv, at hun kun husker bidder af den næste periode af sit liv, hvor hun endte på en psykiatrisk afdeling og siden blev diagnosticeret med bipolar lidelse. Selena Gomez' mor, Mandy Teefey, blev bekendt med sin datters indlæggelse gennem mediet TMZ.

Selena Gomez var, efter eget udsagn, så påvirket af en masse medicin efter sin udskrivelse, så da hun kom i behandling hos en psykiater, fratog vedkommende hende alle præparater undtaget to, siger hun til Rolling Stone. Den 30-årige sangerinde har også fortalt i samme interview, at de to slags medicin som hun nu er på, er så vigtige for hendes mentale helbred, at drømmen om at blive mor kan blive svær.

De seneste fem års kamp mod det mentale helbred viser Selena Gomez i dokumentaren 'Selena Gomez: My Mind and Me', der fik premiere 4. november på Apple TV+.