Sexarbejdere raser over den tidligere Disney-stjerne Bella Thorne, efter hun på utrolig kort tid har tjent millioner, siden hun oprettede sig som amatørporno-stjerne på platformen OnlyFans for kort tid siden.

De mange millioner som Bella Thorne har tjent så hurtigt, har fået platformen til at ændre systemet, og det koster nu sexarbejderne dyrt.

Det skriver mediet Vulture.

OnlyFans fungerer på den måde, at man betaler et beløb for at abonnere på bestemte personer. De personer deler ofte billeder af sig selv af seksuel karakter, de billeder kan man så købe.

anyways yeah, fuck you, bella thorne. pic.twitter.com/dKjxUMUWR0 — Kira Noir Inc. (@thekiranoir) August 28, 2020

Siden Bella Thorne oprettede sig på platformen, har mange betalt penge for at se hendes indhold.

På én dag tjente Bella Thorne én million dollars svarende til 6,2 millioner kroner. En indtjening hun fordoblede den efterfølgende uge.

Den kæmpe store indtjening betyder, at sexarbejdere nu får ødelagt deres muligheder for at tjene de penge, de har brug for.

Nu er det nemlig ikke længere muligt at tjene de samme penge på OnlyFans som førhen, fordi virksomheden skal have betalt Bella Thorne alle de millioner, hun allerede har tjent.

Hi fuck Bella Thorne pic.twitter.com/zKDa1DVb3g — bea (@bbygrlbea) August 28, 2020

Tidligere var der ingen begrænsninger for, hvad man kunne tjene, men nu er det kun muligt at tjene 50 dollars på et opslag, der er et maks på 100 dollars i drikkepenge, og så går der også lige 30 dage, før du kan modtage de penge, du har tjent. Disse er oplysninger, som OnlyFans bekræfter over for Vulture.

»De her grænser er til for at hjælpe med, at folk ikke overforbruger, og for at vores brugere kan blive ved at bruge siden trygt.«

Bella Thorne skulle angiveligt også have snydt flere af hendes følgere.

Prisen for at følge Thorne var væsentlig højere, end hvis man skulle følge 'normale' kvinder.

Derudover skulle hun have taget 200 dollars for et et nøgenbillede, som skulle vise sig ikke at være et nøgenbillede.