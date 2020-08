Amatørporno-hjemmesiden 'OnlyFans' gik kortvarigt ned, efter den tidligere Disney-stjerne Bella Thorne oprettede en profil med erotisk indhold.

Præcis hvad Bella Thorne tilbyder, hvis man abonnerer på hendes profil, vides ikke. Men hendes profiltekst lyder:

'I'm your bitch', og bare at abonnere på hendes profil koster knap 650 kroner for et halvt år.

OnlyFans fungerer typisk sådan, at man kan så abonnere på forskellige profiler og mod betaling få adgang til erotiske videoer og billeder.

På Bella Thornes profil kan man også få lov til at købe gaver til hende. Her har hun en ønskeliste, som blandt andet rummer en hundeseng til 620 kroner, en hængekøje og en oppustelig julemand der rider på en isbjørn.

Men det var ikke bare nyheden om Bella Thornes profil, der fik OnleFans-hjemmesiden til at gå ned.

Det var da Disney-skuespillerinden lagde et billede op af hende selv i bikini med et diamanthalskæde, der formede ordet: Sex.

At Disney-skuespilleren skulle gå denne karrierevej kommer måske ikke som den store overraskelse.

Bella Thorne er egentlig kendt fra det mere nuttede univers, nemlig Disney. AFP PHOTO / ROBYN BECK. ROBYN BECK / AFP Foto: ROBYN BECK Vis mere Bella Thorne er egentlig kendt fra det mere nuttede univers, nemlig Disney. AFP PHOTO / ROBYN BECK. ROBYN BECK / AFP Foto: ROBYN BECK

Tidligere har hun nemlig indgået et samarbejde med Pornhub, hvor hun både har instrueret og været med i forskellige videoer.

Til at starte med blev Bella Thorne dog kendt i en helt anden genre. Nemlig Disney-universet.

Her havde hun rollen som CeCe i den populære serie 'Shake It Up' på Disney Channel.

Siden hen medvirkede hun først i en lang række film for børn, men begyndte langsomt at henvende sig mere og mere til det voksne publikum.