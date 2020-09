Bella Thorne har placeret sig selv midt i krydsilden, efter hun for et par uger siden oprettede en profil på OnlyFans.

Og nu gør hendes søster Kaili Thorne hende selskab. Både i stormen af kritik og på amatørporno-hjemmesiden.

Således har den 28-årige kvinde oprettet en profil på hjemmesiden og blandet sig i debatten med de sexarbejdere, der har set sig sure på søsteren.

Sagen er nemlig den, at Bella Thorne med sin ankomst til OnlyFans fik siden til at bryde ned, da hun delte et billede.

Platformen fungerer således, at brugere kan betale skaberne af erotisk indhold for at få adgang til deres billeder og videoer.

Og mange ville altså gerne betale, da Bella Thorne for nylig delte et billede. Faktisk indbragte billedet hende millioner af dollar. Problematisk, mener flere sexarbejdere, hvis indkomst afhænger af netop OnlyFans.

Dels, fordi de mener, at Disney-skuespillerens billede ikke var et decideret nøgenbillede, da hun dækker sig til med sine arme.

Dels, fordi billedets ekstreme efterspørgsel og pris har fået OnlyFans til at ændre sine regler, så man nu kun kan tage et bestemt beløb for indhold, hvilket rammer øvrige sexarbejdere hårdt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af KAILI (@kailifknthorne) den 1. Mar, 2019 kl. 5.36 PST

Men det giver søster Kaili Thorne altså ikke meget for.

Hun mener ikke, at sex kan være et arbejde, selv om hun altså selv tjener penge på at dele indhold på OnlyFans.

'Sex bør ikke være arbejde. Hvis det er, bliver det til menneskehandel, og det bør stoppes. Sexarbejde findes ikke,' skrev hun således forleden på Instagram, hvilket fik flere op i det røde felt.

Hun henviste nemlig også til, at såkaldte sexarbejdere måtte være lidt mere opfindsomme end bare at beskrive sig selv som 'umættelige tøjter'.

Men meningen med galskaben var ikke at udskamme nogen, påpeger hun nu overfor PageSix. Det var faktisk bare svar på tiltale.

»De her kvinder... De har mobbet mig nonstop,« forklarer hun og tilføjer, at hun altså ikke kaldte nogen 'umættelige tøjter'. Hun henviste bare til dem, der kaldte sig selv det.

»Jeg siger bare, at sex ikke er arbejde for mig. Jeg ser det ikke som et job. Jeg taler ikke for andre. Hvad folk gør, må være deres valg.«

Søsteren Bella Thorne har efter shitstormen været ude og undskylde til sexarbejdere, hvilket du kan læse mere om her.