Er du en af dem, der har købt adgang til den streamingtjeneste Disney+, så har du sikkert også lagt mærke til den advarsel, der nogle gange dukker frem på skærmen, inden filmen går i gang:

‘Dette program inkluderer negative skildringer og/eller mishandling af mennesker eller kulturer,’ lyder advarslen blandt andet, inden den fortsætter:

‘I stedet for at fjerne indholdet, vil vi anerkende dets skadelige indvirkning, lære af det og udløse en samtale for at skabe en mere inkluderende fremtid sammen.’

Blandt de film, hvor advarslen kommer frem er 'Dumbo', 'Peter Pan' og 'Junglebogen'.

Disney tilføjede en advarsel til nogle af filmene allerede i november sidste år, men der var den meget kortere. Dengang lød advarslen blot:

‘Dette program præsenteres som oprindeligt oprettet. Det kan indeholde forældede kulturelle skildringer.’

Og så er der de film, som fuldstændig er blevet fjernet fra Disney+.

Her kan blandt andet nævnes filmen ‘Song of the South,’ som slet ikke er tilgængelig på grund af racistisk indhold

Også produktionsselskabet ‘Warner Bros’ har ligeledes en advarsel på nogle af deres tegnefilm:

‘Selvom disse tegnefilm ikke repræsenterer nutidens samfund, præsenteres de, som de oprindeligt blev lavet, fordi det ellers ville være det samme som at hævde, at disse fordomme aldrig har eksisteret,’ står der i advarslen fra Warner Bros.