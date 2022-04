Det er angiveligt gået vildt for sig på settet til den nye 'Magic Mike'-film, 'Last Dance'.

Ifølge The Sun skulle der nemlig være opstået et skænderi mellem hovedrolleindehaverne, Channing Tatum og Thandiwe Newton, i begyndelsen af april.

En diskussion, der angiveligt tog afsæt i Will Smiths famøse Oscar-lussing til Chris Rock. Ifølge mediet nåede kontroversen så »forbløffende« og »ufatteligt ondskabsfulde« niveauer, at skuespillerinden stormede ud fra filmsettet og smuttede.

Og på trods af, at de var 11 dage inde i at filme 'Magic Mike's Last Dance', besluttede producenterne ifølge Variety at udskifte Thandiwe Newtons kvindelige hovedrolle med Salma Hayek.

Thandiwe Newton. Foto: Chris Pizzello Vis mere Thandiwe Newton. Foto: Chris Pizzello

»Channing Tatum er producer og nummer et på settet. Thandiwe Newton kommer i anden række. Men 11 dage inde i optagelserne er hele er forbi,« fortæller en af folkene fra settet til The Sun, der ligeledes kan berette om en »anspændt ordveksling«.

Efterfølgende skulle Channing Tatum have nægtet at arbejde sammen med Thandiwe Newton, hvorefter filmens instruktør, Steven Soderbergh, forsøgte at rede trådene ud. Uden held, dog.

En talsperson for filmstudium har til Variety hævdet, at Newton forlod filmen af ​​personlige årsager.

»Thandiwe Newton har truffet den svære beslutning at træde væk fra produktionen af Warner Bros. Pictures' 'Magic Mike's Last Dance' for at fokusere på familien,« lød det.

Produktionsforsinkelsen skulle angive allerede have kostet tusindvis af dollar i løn.

Det er endnu uvist, hvilke holdninger Newton og Tatum hver især repræsenterede i deres ophedede debat.