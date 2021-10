»Måske er en dybere grund til, at jeg aldrig har fået børn, at jeg altid har higet efter kærlighed. Tidligere havde jeg svært ved at gennemskue det. Når jeg tænkte på børn, også de gange jeg har været gravid, endte jeg altid med at tænkte: 'Tænk, hvis min mand skulle elske det barn højere, end han elskede mig'. Det ville jeg ikke kunne bære.«

Didde Skjelmose er for længst holdt op med at betragte sig selv som et offer. Man skal ikke have ondt af hende. Men det betyder ikke, at den 47-årige 'Familien fra Bryggen'-stjernes liv ikke ændrede kurs, da hun blev voldtaget af sin bedste ven som 19-årig.

Det fortæller hun i bogen 'Linse og Didde – Møgkællinger har det sjovere', som udkom onsdag.

Didde Skjelmose havde været forelsket i ham i flere år, da hun kom på teknisk skole som teenager. Men kærligheden blev desværre ikke gengældt, så de blev i stedet tætte venner og betragtede nærmest hinanden som søskende, da han flyttede ind hos hende i en periode.

Didde Skjelmose og Linse Kessler har været veninder i 26 år og fik begge deres folkelige gennembrud i 'Familien fra Bryggen' i 2011. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Didde Skjelmose og Linse Kessler har været veninder i 26 år og fik begge deres folkelige gennembrud i 'Familien fra Bryggen' i 2011. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

De sov begge i hendes seng, så det var egentlig ikke mærkeligt, at han kravlede op til hende, en aften han var kommet sent hjem.

»Jeg troede, han var faldet i søvn, da han pludselig kravlede helt op bag ved mig og stak den ind i mig bagfra. Det føltes helt forkert, jeg frøs fuldstændig og blev totalt stiv i kroppen. Jeg tænkte: 'Det her sker bare ikke for mig!' Eller også tænkte jeg slet ikke, jeg husker det faktisk ikke. Jeg var totalt i chok. Det eneste, jeg kunne finde ud af, var at lade, som om jeg sov, mens det skete,« fortæller hun i bogen, der er skrevet i samarbejde med forfatter Michael Holbek.

De lod begge som om, det ikke var sket. Men næste nat tog Didde Skjelmose pyjamasbukser på.

Det forhindrede ham dog ikke i at gøre det igen.

»Jeg var igen ved fuld bevidsthed, men lod, som om jeg sov. Det var forfærdeligt, og selv nu, når jeg fortæller om det, kan jeg mærke, hvordan det øverste af min mave krummer sig sammen.«

I årene efter bebrejdede Didde Skjelmose sig selv, at hun ikke havde sagt fra. Men i dag kan hun stadig ikke forklare, hvorfor det ikke var en mulighed i situationen. Ikke andet end, at hun følte sig lille og svag. Og pissebange.

Efter overgrebet holdt sex op med at betyde noget for hende. Det var noget, man gjorde for at være god mod andre. Og for at få anerkendelse.

Der gik ikke lang tid, før at den dengang 19-årige Didde Skjelmose fandt ud af, at hun var blevet gravid under overgrebet. Inderst inde ville hun gerne beholde barnet. Blive mor. Men hun frygtede også, at hun ville gøre noget dumt i tilspidsede situationer. Komme til at sige: 'Hør her, din snotunge, din far har voldtaget mig, og det kom der dig ud af,' fortæller hun i bogen.

Didde Skjelmose. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Didde Skjelmose. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Samtidig kunne hun nu tage magten tilbage. Han havde bestemt at lave et barn på hende. Nu kunne hun bestemme, at der ikke skulle være noget barn.

Kort efter aborten konfronterede Didde Skjelmose ham: 'Hvad fanden foregik der i hovedet på ham?'

»Fatter du ikke, at det var fordi, jeg elsker dig?« svarede han stortudende.

»Det er fanden-fuckeme en mærkelig måde at vise det på!«

I de næste år udøvede han psykisk terror på hende. Chikanerede hende. Bestilte en masse varer i hendes navn, så regninger og inkassosager væltede ind ad brevsprækken i årevis.

Det fik Didde Skjelmose til at opsøge rockertyper og kriminelle eksistenser, som kunne passe på hende. I miljøet mødte hun også den dengang 29-årige Linse Kessler. De blev veninder, og mange år senere blev Didde Skjelmose et kendt ansigt, da 'Familien fra Bryggen' fik premiere på TV3 i 2011.

I 2018 tikkede så pludselig en sms ind fra hendes overgrebsmand.

'Er du gal, jeg har dårlig samvittighed. Jeg føler, jeg har frarøvet dig lysten til at få børn'.

Didde Skjelmose med Linse Kessler, dennes datter Stephanie Salvarli og hendes mand, Cengiz Salvarli. Foto: TV3 Vis mere Didde Skjelmose med Linse Kessler, dennes datter Stephanie Salvarli og hendes mand, Cengiz Salvarli. Foto: TV3

Og det havde han jo også. I hvert fald i mange år frem, fortæller den 46-årige 'Bryggen'-stjerne i bogen.

»Det er ikke sådan, at det gør ondt nu, men når jeg fortæller om det, synes jeg stadigvæk, det var synd for Didde dengang. Og det var stærkt medvirkende til, at mit liv er blevet, som det er blevet. Det siger jeg ikke for at spille offer, for jeg gider ikke være offer. Min drøm om at få min egen familie gik ganske vist fløjten, men selvom jeg ikke er blevet mor og far og børn, og selvom jeg altid har stået alene med tingene, synes jeg alligevel, jeg er kommet meget godt ud af det.«

'Linse og Didde – Møgkællinger har det sjovere' udkom onsdag på Politikens Forlag.