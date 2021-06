For nylig blev det meldt ud, at den populære TV3-serie 'Familien fra Bryggen' holder en længere pause efter den netop afsluttede 19. sæson.

Men nu bekræfter Didde Skjelmose over for B.T., at hun ikke vender tilbage til programmet efter pausen.

»Det er simpelthen noget, jeg selv har valgt. Efter jeg gik ned med stress, er jeg blevet nødt til at fravælge nogle ting, så det passede fint, at der kom en pause,« forklarer hun.

Hun tilføjer, at både hun og hendes trofaste følgesvend, hunden Hjørdis, har brug for fred og ro i deres liv.

'Familien fra Bryggen' holder pause på ubestemt tid efter den nyligt afsluttede sæson 19. Linse Kessler og Stephanie 'Geggo' Salvarli begræd og begrundede begge pausen med, at familien havde brug for at fokusere på dem selv. De understregede dog også begge, at det ikke var et »farvel«, men et »på gensyn« til den populære TV3-serie.

»Jeg kan sgu ikke rigtigt få tingene til at hænge sammen. Jeg bor jo i den anden ende at landet, når vi skal optage 'Bryggen', og jeg skal have hunden med, så det kræver noget logistik,« uddyber hun.

Men selvom Didde Skjelmose har fundet fred med beslutningen om at trække sig fra programmet, så traf hun den med et tungt hjerte.

»Jeg er selvfølgelig ked af, at det er på bekostning af 'Bryggen', men det var enten 'Bryggen' eller mit eget arbejde,« forklarer hun.

Didde arbejder har de sidste syv år arbejdet på genbrugsstationen i Kolding, men er for tiden deltidssygemeldt på grund af stress og depression.

Didde Skjelmose elsker sit arbejde på genbrugsstationen i Kolding. Men for tiden er hun sygemeldt, efter hun blev ramt af en depression tidligere på året.»Jeg har haft stress i lang tid, som mange af os er blevet ramt af. Og da jeg ikke reagerede på det, før det var for sent, har jeg også fået en depression,« fortalte Didde ærligt i et opslag på Instagram.Af samme grunde har hun besluttet sig for at få noget ro ind i sit liv, og det har altså betydet et farvel til 'Familien fra Bryggen'.

På en af vagterne på jobbet kom hun så for nylig til at vride i knæet, så nu går hun og venter på at få undersøgt det hævede ben.

»Det er jo det med, at man bliver også bare ældre. Det har bare været hårdt for mig at skulle optage så meget, så jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Jeg er jo ikke 23 år længere,« understreger hun med et af sine karakteristiske grin.

Dog understreger hun ligeledes, at hendes trækning fra programmet ikke betyder, at hun tager afstand til resten af de medvirkende og holdet bag 'Familien fra Bryggen'.

»Jeg siger ikke, at jeg ikke deltager i 'Bryggen', hvis jeg er der, når de engang optager. Det er ikke, fordi jeg aldrig skal være der mere. Men det bliver ikke, ligesom jeg har gjort de andre gange. Jeg skal ikke være fast inventar på noget som helst mere, det kan jeg ikke,« slutter Didde Skjelmose.