Det er ikke altid, at Didde er lige glad for at se sig selv på skærmen.

Netop nu er det 15. sæson af ‘Familien fra Bryggen’, der ruller over skærmen hver torsdag. Den populære familie må derfor efterhånden siges at være rimelig erfarne på tv og således også vant til at se sig selv på skærmen.

Selvom Didde ikke har været en del af alle 15. sæsoner, er der vist ingen tvivl om, at hun bestemt ikke kan kaldes ny i branchen. Alligevel synes hun endnu ikke, at hun har vænnet sig til at se sig selv på skærmen:

»Det er altid underligt at se sig selv på tv. Det vil det også være om hundrede sæsoner, hvis vi laver så mange, tror jeg. Man sidder stadigvæk og tænker: HVAD!? Men sådan er det jo også at se sig selv i spejlet,« griner hun og fortsætter:

»Jeg er bare slet ikke vild med at se mig selv i de sync-billeder. Jeg ser bare ikke godt ud. Jeg ligner jo en gammel et eller andet. Når Linse og jeg laver noget sammen i programmet, så vil jeg gerne se det, men når man lige sidder og ser sig selv på de sync-billeder, så dør den bare. Puha. Linse og jeg er ret utilfredse med, at billedet er så gult, når vi er i sync. Men sådan er det.«

