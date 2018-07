Ni måneder efter, han gik på knæ for hende, er Didde Skjelmose - som især er kendt fra det populære tv-program 'Familien fra Bryggen' - og Sonny Bendiksen gået fra hinanden.

Til Ekstra Bladet fortæller Sonny Bendiksen, der til daglig arbejder som producer på TV 2 Vejret, at de to gik fra hinanden som gode venner.

»Vi har det rigtig fint. Vi er ikke de der typer, der har brug for drama. Man kan ikke blive uvenner med Didde,« siger han.

For seks dage siden bekræftede Didde Skjelmose, der i flere år har været med i den populære TV3-serie 'Familien fra Bryggen', selv bruddet på Instagram i en kommentar - som hun efterfølgende har slettet igen - hvor hun ifølge Ekstra Bladet blandt andet skrev: 'Jeg er ikke forlovet mere'.

ARKIVFOTO af Cengiz, Linse, Stephanie og Didde fra 'Familien fra Bryggen'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere ARKIVFOTO af Cengiz, Linse, Stephanie og Didde fra 'Familien fra Bryggen'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det var blandt andet deres travle hverdag og de lange køreture frem og tilbage mellem Diddes hjem i Vamdrup i Sønderjylland og Sonnys hjem i Nyborg på Fyn, der førte til bruddet, forklarer Sonny Bendiksen.

Didde Skjelmose oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke ønsker at udtale sig.

Det nu tidligere par blev forlovet i efteråret sidste år, efter de havde dannet par i et halvt års tid.

Frieriet tog fusen på 'Brygge'-darlingen, idet Sonny havde inviteret hende med på Hotel Hesselet i Nyborg, hvor han bildte hende ind, at de skulle have taget nogle smukke par-billeder til deres sociale medier - noget, Didde Skjelmose havde efterspurgt længe, fortalte produceren dengang til Realityportalen.

Men det ønske blev ikke efterkommet, for i stedet havde Sonny Bendiksen i al hemmelighed inviteret 20-25 af parrets nærmeste venner, som blev vidner til, at han pludselig faldt på knæ for sin intetanende kæreste.

Sonny Bendiksen og Ditte Skjelmose mødte hinanden gennem fælles venner i marts sidste år, og de besluttede sig for at blive kærester halvanden måned senere.