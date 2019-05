»Det er ikke sjovt at være en flot fyr i sin bedste alder og så ikke kunne noget. Jeg blev også mindre udadvendt, for i baghovedet lå hele tiden, at jeg ikke kunne det, jeg gerne ville.«

Sådan siger skuespiller Dick Kaysø om sine rejsningsproblemer, som han sammenlagt måtte kæmpe med i seks års tid.

Men i dag er 'Krummefar' en særdeles glad mand. Efter en såkaldt shockwave-behandling, der sender harmløse lydbølger ind og øger blodgennemstrømningen til penis, kan han få rejsning igen.

Det fortæller han til lokalmediet minby.dk, som mødte ham forleden ved Rundetårn i København. Her delte han og Center for maskulinitet 1.000 bananer ud med budskabet #deldinbanan og 'bryd nu tavsheden, mand'.

Han mener, det er vigtigt, at man tør tale om potens-problemer, som rammer hver anden mand over 40 år.

72-årige Dick Kaysø fortæller, at en operation førte til den seks år lange ørkenvandring for skuespilleren.

Det stoppede ham dog ikke i at finde sin nuværende kæreste Anette, som han omtaler som sin kone.

»Jeg traf min kone på et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne. SÅ finder man ud af andre måder at gøre det på, som kan forlyste hende lige så godt,« siger han i denne uges SE og HØR, der også mødte ham ved Rundetårn.

Vis dette opslag på Instagram Sikke en dag! Vi fik givet 720 bananer væk og et hav af postkort. Vi fik talt med en masse mænd og kvinder om mænds sundhed under parolen #deldinbanan. Dick Kaysø og alle vores hjælpere gjorde en fantastisk indsats. Pressen var der også og solen skinnede... #herculesogco // #centerformaskulinitet // #brydtabuet // #deldinbanan Et opslag delt af Hercules&Co (@herculesogco) den 14. Maj, 2019 kl. 8.08 PDT

Efter få shockwave-behandlinger begyndte han at mærke en forandring, og nu har han ikke længere problemer med sin penis.

Dick Kaysø erkender dog overfor ugebladet, at potensproblemerne påvirkede ham mentalt - hvilket er uundgåeligt ligegyldigt, hvor gammel man er.

Men den tid er heldigvis ovre.

»Jeg har måttet lægge ham lidt i tøjler. For der er fandeme liv i ham! Det er en utrolig oplevelse at mærke den energi, der er i det,« siger han til ugebladet.