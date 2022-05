TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', der giver et indblik i en grufuld og barsk side af den elitære kostskole, har i den grad rystet danskerne.

Det gælder også Katerina Pitzner, der i sin tid selv har været elev på Herlufsholm.

Selv beskriver hun, at hun elskede sin tid på kostskolen, som altså fungerede som »et trygt hjem i tre år«. Derfor gjorde det også ondt på hende at se dokumentaren.

»Det er ingen hemmelighed, at der altid har hersket en ‘survival of the fittest – kultur’ dernede, for det kan være særlig hårdt for børn at være væk hjemmefra i en ung alder i lang tid, hvis man ikke trives,« skriver diamantdronningen i en sms til B.T.

Selvom Katerina Pitzner ikke har haft samme oplevelse med skolen, som de næsten 50 vidner, der står frem i dokumentaren, er der dog en ting, hun godt kan genkende.

»Jeg ved, at der til tider var en barsk tone, men at den er udviklet til en grusom krænkerkultur er rystende og dybt tragisk,« skriver hun og tilføjer:

»Jeg føler med de stakkels børn og unge mennesker, der har været udsat for de rædsler, der omtales i dokumentaren. Stor respekt for, at de står frem. Det skal stoppes lige NU.«

Mens Katerina fik tre år på Herlufsholm, har hendes datter, Ophelia, også haft et år som elev på skolen.

»Min yngste gik der i et år og har gudskelov ikke haft nogle lignende oplevelser,« fortæller Katerina Pitzner.

Herlufsholm er Danmarks ældste kostskole med en lang traditionsrig historie, der daterer sig helt tilbage til 1500-tallet. Igennem tiden har skolen haft en lang række elever, som siden har gjort sig bemærket i forskellige sammenhænge.

Lige nu er Kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, da også elev på skolen, og inden længe får han selskab af sin lillesøster Isabella, når hun efter sommerferien starter i 9. klasse.

I nyere tid har blandt andre skuespiller Pilou Asbæk, Hummel-direktør Christian Stadil og kunstner Kristian von Hornsleth gået på skolen, der har været forbundet med overklassen.