Katerina Pitzner er kendt for at være en hård forretningskvinde med en veletableret forretning i diamanthandel.

I sommer var det dog en langt blødere side af kendissen, som danskerne kunne se. Der sad hun nemlig og kyssede med Tony Lindkold, der er grevinde Alexandras ekskæreste. Det skriver Se og Hør.

Bladet har haft fat i Pitzner og spurgt ind til hendes forhold med Lindkold, som hun kalder en 'sommerflirt'.

Det sker efter, man for nyligt kunne se Katerina Pitzner håndfodre en mand med bind for øjnene på hendes sociale medier. En mand, der lignede selvsamme Lindkold, skriver Se og Hør.

Gravinde Alexandra i et arkivfoto. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Gravinde Alexandra i et arkivfoto. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Alligevel kalder Pitzner bare Lindkold for en ven, men indrømmer dog at have kysset ham tidligere på året. Da der bliver spurgt direkte ind til det, svarer hun nemlig:

»Ja, det var i sommer – og det var vel en flirt,« lyder det fra hende.

Efter Katerina Pitzner var med i 'Over Atlanten' blev hun ellers i en periode kædet sammen med musiker Wafande. Noget, de to også selv kommenterede på.

»Der er så mange, der spørger, om vi er kærester, og jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at afsløre det,« lød det fra Pitzner i en video, hun delte på sin Instagram. Her uddybede hun:

»Det er vi jo ikke. Det er der kun én grund til. Det er fordi, jeg ikke vil have flere børn. Det er det, der er dealbreakeren. Så ved I det, og sådan er det,« lyder det fra diamanthandleren.

I videoen sad hun sammen med Wafande, mens hun fortalte om deres mulige romance.

Derudover var han også at se på de billeder, hvor Pitzner blev fanget kysse med Tony Lindkold.

Lindkold dannede par med prins Joachims ekskone, grevinde Alexandra igennem et år. Omkring samtidigt med det kom frem, at han havde været dømt for svindel, brød de to dog med hinanden.

Noget Alexandra satte ord på overfor B.T.

»Det er ingen dans på roser lige nu. Men det går fremad, og man lever livet forlæns og forstår det baglæns,« sagde en grevinde, der kæmpede med hjertersorger.