I det seneste afsnit af '112 for knuste hjerter' åbner Thalia Pitzner åbner op for en hidtil uset side.

Her fortalte den 28-årige og ældste datter i 'Diamantfamilien' om, hvordan det var at blive gravid i en 'normal' alder, men hvor parret egentlig ikke følte sig klar.

Derfor endte parret også med at vælge at få en abort. For Thalia Pitzner var ikke klar til at få et barn, og hun var heller ikke færdig med at være egoistisk, som hun fortæller det. Graviditet, forelskelse og abort gjorde, at parret kortvarigt gik fra hinanden. Og det fik uhyggelige tanker frem hos hende.

»Jeg kunne slet ikke genkende mig selv. Der var ikke noget, der gjorde mig glad. Jeg kan huske, at jeg ringede til min mor stortudende. Hvis jeg kørte galt i min bil lige nu, ville det faktisk være fint. Det var virkelig sådan, jeg havde det,« siger Thalia Pitzner.

Thalia Pitzner og kæresten fandt sammen igen stærkere end før. Det er noget af det positive, som oplevelsen har bragt med sig.

Nu har Thalia Pitzner fået meget bedre og drømmer om at stifte familie med sin kæreste, når de en gang er klar.

Thalia Pitzner er datter diamantiværksætteren Katerina Pitzner. Katerina Pitzner har to andre døtre, Elvira og Ophelia.