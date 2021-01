Hvordan føles det at have været 'Diamantfamilien' i de her dage?

Det spørger influenceren Anders Hemmingsen om i podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'. Med sig, via en telefon, er nemlig Thalia Pitzner fra 'Diamantfamilien', som er en af dem, der har været i Dubai for nylig.

Noget, der ikke er gået ubemærket hen og har modtaget en del kritik.

»Dem, der har været afsted uden at sige, de har været afsted – som influencer for eksempel – har nok gjort det i en god mening i og med, man har et ansvar som influencer og måske ikke vil påvirke andre til at tage afsted. Medmindre det er nødvendig,« siger hun i podcasten og fortsætter:

Thalia Pitzner. Foto: Søren Bidstrup

»Og hvis man har været afsted, har der formentlig været en god årsag til det.«

Både myndigheder og fagpersoner har været efter danskere, der – trods anbefalinger om ikke at rejse ud – alligevel har gjort det. Blandt andet i Dubai.

Men at det er anbefalinger – og ikke forbud – er det, Thalia Pitzner hæfter sig ved.

»Jeg synes lidt, det er noget værre pis. Ja, vi er blevet anbefalet, at man ikke skal rejse ud. Men det er ikke forbudt. Hvis det var så alvorligt, så forbyd at gøre det. Det er blevet anbefalet, så vi har stadig ret til at gøre det i princippet.«

Adspurgt, om det ikke er blevet gjort til en større ting, i og med nogle har holdt opholdet hemmeligt – frem for at lægge kortene på bordet – svarer hun:

»Nu kan jeg ikke tale på alles vegne. Men jeg kunne forestille mig, at tanken, der ligger bag det, er sådan noget: ‘okay, det er blevet anbefalet at blive hjemme. Vi har en årsag til at tage afsted, hvad end den måtte være'.«

»Og man har lov til at være privat, også selv om man er en offentlig person eller influencer. Man har lov til at holde nogle ting for sig selv, hvis man gerne vil det,« svarer Thalia Pitzner, der selv har været i Dubai og ifølge sin Instagram fløj mod Danmark 6. januar.

Også Thalia Pitzners søster, Elvira Pitzner, har været i Dubai.

Ifølge Se & Hør fremstod det ellers som om, at hun – samtidig med Dubai – skulle være i et sommerhus i Hornbæk. Mandag afslørede hun så, at hun ganske rigtigt er i Dubai, men at det ikke handler om ferie – derimod en flytning.

»Hun har været nede og se lejlighed og få det bekræftet. Det er rart at se ting, før man træffer den endelige beslutning,« lyder det afsluttende fra Thalia Pitzner.