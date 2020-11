'Jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at dele denne video med jer.'

Sådan skrev journalisten Timothy Burke til en video, der tilbage i januar gik viralt på sociale medier. I videoen kunne man se skuespilleren Vince Vaugn til en amerikansk fodboldkamp, hvor han småsludrede med præsident Donald Trump og dennes hustru, Melania Trump.

Samtalen mellem parterne sluttede med, at Vince Vaughn gav Donald Trump hånden, før han gik sin vej.

Mødet lyder måske umiddelbart forholdsvist uskyldigt, når det bliver beskrevet, men ikke desto mindre medførte det dengang, at Vince Vaughn landede i en massiv shitstorm på sociale medier.

I'm very sorry to have to share this video with you. All of it, every part of it. pic.twitter.com/ELMbDHZbZq — Timothy Burke (@bubbaprog) January 14, 2020

Her blev Hollywood-stjernen svinet til og blandt andet udskældt for at misbruge sin chance for at »vende ryggen til en voldtægtsforbryder, forræder og barnemorder«, mens andre opfordrede til at boykotte hans film.

Vince Vaughn kommenterede aldrig shitstormen mod ham dengang, men det gør han nu i et større interview med Los Angeles Times.

I interviewet forsvarer Vince Vaughn, som beskriver sig selv som libertarianer, sig selv og forklarer, at han altid er venlig over for politikere, han møder.

»Jeg har mødt mange politikere i løbet af min karriere, og jeg har altid været venlig. Jeg har mødt Nancy Pelosi, og jeg var også venlig over for hende,« siger skuespilleren og påpeger, at han også mødte demokraten James Carville til den amerikanske fodboldkamp, og at han også var venlig mod ham.

Vince Vaughn. Foto: Kevin C. Cox Vis mere Vince Vaughn. Foto: Kevin C. Cox

Den 50-årige skuespiller siger endvidere, at han ikke tog shitstormen så tungt, da kritikken kun kom fra »en lille procentdel af folk«.

»Jeg tror ikke, at de fleste mennesker tager den slags så seriøst som den lille procentdel, der lavede larm omkring det. Jeg er opvokset med tanken om, at man godt kan have forskellige meninger, og at man skal respektere og forsvare dette.«

Vince Vaughn påpeger desuden, at selvom mange folk tog videoen af ham og præsidenten som om, at skuespilleren er Trump-støtte, så har han faktisk kun støttet én kandidat offentligt – nemlig Rand Paul, der var kandidat til præsidentvalget i 2016.

»Han er den eneste kandidat, jeg har støttet. Jeg har ikke et parti, jeg støtter eller er medlem af. Faktisk synes jeg, at det nogle gange er svært for mig at finde en kandidat, som, man føler, er konsekvent i sine holdninger og ikke bare følger med den person, der nu end leder det pågældende parti.«