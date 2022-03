Umiddelbart efter, at skuespilleren Will Smith vandrede op på scenen under dette års Oscar-show og gav komikeren Chris Rock en lussing, begyndte et helt særligt billede af blive delt på de sociale medier.

Et billede af skuespilleren Nicole Kidman, der ser noget overrasket ud. Men. Sandheden bag billedet er en helt anden.

For selvom flere brugere på de sociale medier har delt billederne af hende og koblet hendes reaktion sammen med det, der skete på scenen, er det faktisk slet ikke sådan, det i virkeligheden forholdt sig.

Billedet blev nemlig taget, før selve den tv-transmitterede del af showet gik i gang.

Her ses billedet af Nicole Kidman, som efter showet er gået viralt - på en forkert baggrund. Foto: BRIAN SNYDER

Det fortæller en af de fotografer, der fangede billederne af den 54-årige stjerneskuespiller, til Vulture.

Det var dermed slet ikke den chokerende lussing, hun reagerede på. I stedet reagerede hun tilsyneladende på noget, der var noget mere hjertevarmt – nemlig at hun fik øje på skuespilleren Jessica Chastain, der var trådt ind i lokalet.

»Billedet af Nicole Kidman blev taget under den ikke tv-transmitterede del. Det så ud til, at hun var begejstret for at se Jessica Chastain i den anden side af rummet,« forklarer fotografen Myung Chun, der arbejder for Los Angeles Times:

»Kidman rakte ud med sine arme og vinkede til hende med begge hænder. Kort efter gik Chastain over for at hilse på Kidman og hendes mand, Keith Urban,« husker han videre.

Foto: BRIAN SNYDER

Både Kidman og Chastain var nomineret til prisen for året bedste kvindelige skuespiller.

Kidman var nomineret for sin rolle i filmen 'Being the Ricardos', mens Chastain var det for rollen i 'The Eyes of Tammy Faye'.

Jessica Chastain endte med at løbe med prisen senere på aftenen, men det var Will Smiths chokerende lussing, der endte med at tage det meste af aftenens fokus.

Han gik undervejs i showet op på scenen og slog Chris Rock, efter komikeren havde lavet en joke om skuespillerens hustru, Jada Pinkett Smiths, frisure.

Nicole Kidman og Jessica Chastain ses her give hinanden et knus. Foto: BRIAN SNYDER

Jada Pinkett Smith er kronraget, fordi hun lider af hudsygdommen alopecia areata, der også kaldes pletskaldethed.

Efter lussingen forlod Will Smith scenen og råbte højlydt fra sin plads til Chris Rock:

»Hold min hustrus navn ude af din fucking mund.«

Tirsdag kom Will Smith i et længere opslag på Instagram med en undskyldning til komikeren:

»Vold i alle dens former er giftig og destruktiv. Min opførsel under gårsdagens (natten til mandag dansk tid, red.) Academy Awards var uacceptabel og utilgivelig,« skrev han og fortsatte:

»Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og jeg tog fejl. Jeg er flov, og min opførsel viser ikke den mand, jeg gerne vil være.«

Det vides endnu ikke, om Will Smiths opførsel får konsekvenser for ham.