For 25 år siden gik en elektriker ind i Nirvana-forsangeren Kurt Cobains hjem og fandt ham død. Han havde skudt sig selv med et haglgevær tre dage forinden, slog en retsmediciner fast.

Eller blev han myrdet? Teorien har været rejst i bøger og film de seneste årtier. I 2014 fik en detektiv så til opgave at gennemgå sagens akter.

Nu taler han om, hvad han fandt. Det sker i et essay, han har skrevet for CBS News.

Den nu pensionerede detektiv Mike Cieysinski beskriver, hvordan han i april 2014 blev kaldt ind på chefens kontor hos Seattle Police og blev bedt om at gennemgå sagen på ny.

Det var både rapporter fra efterforskere og læger, ligesom det var to ruller af 35 mm.-film, som var blevet sendt direkte til opbevaring, efter Kurt Cobain var blevet fundet død.

»Da jeg modtog obduktionsrapporten, kan jeg huske, at jeg lænede mig tilbage i stolen og tænkte ’wow’, da jeg så mængderne af morfin, Kurt havde i kroppen,« skriver Mike Cieysinski, og uddyber:

»Der var også mærker efter nåle, og der var flere gram heroin i hans kit.«

Mike Cieysinski besluttede sig for at få de gamle filmruller fremkaldt.

Kurt Cobains har været omgærdet af mystik de seneste årtier. Foto: RICHARD A. BROOKS

De var beskadiget, men de indeholdt blandt andet billeder af det afskedsbrev, Kurt Cobain havde efterladt – adresseret til hans fantasi-ven fra barndommen.

»Brevet på stedet blev undersøgt af Washington State Patrol Forensic Document Examinaer, som konkluderede, at brevet var skrevet af Cobain,« skriver detektiven i sit essay, og uddyber:

»Detektiv Kirkland og detektiv Yoshida (som efterforskede sagen i 1994, red.), havde mødtes med Kurt’s mor, Wendy O’Connor, og vist hende brevet. Hun sagde, at hun var overbevist om, at brevet var skrevet af Cobain.«

Mike Cieysinski beskriver også, hvordan han undersøgte den shotgun, der blev fundet ved Kurt Cobains lig, og som han skulle have skudt sig selv i hovedet med.

Flere konspirationsteorier har spekuleret i, at geværet hurtigt blev skaffet af vejen for at fjerne beviser mod en eventuel drabsmand.

For at modbevise den teori, fik Mike Cieysinski taget en række billeder, hvor han poserede med det efterhånden rustende gevær.

»Fandt jeg nogen banebrydende beviser, som kunne ændre retsmedicinerens konklusion om, at Kurt begik selvmord? Nej. Jeg fandt faktisk beviser, som underbyggede den konklusion,« skriver han.

Kurt Cobain blev fundet død den 8. april 1994. Retsmedicineren vurderede ved den efterfølgende obduktion, at Kurt Cobain døde den 5. april.