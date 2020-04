I starten af april kom det frem, at sangerinden Pink og hendes treårige søn, Jameson, har været testet positive for coronavirus.

Nu sætter sangerindens mand, Carey Hart, ord på det skræmmende sygdomsforløb, som hans søn og kone har været igennem.

Det sker i et interview i radioprogrammet The Jason Ellis Show på SiriusXM.

»Det var intenst. De blev begge ekstremt syge. Ud af de to var min søn nok den, der havde det værst, hvilket gennemhuller teorien om, at dette kun rammer ældre mennesker,« lyder der fra den 44-årige motorcross-stjerne i interviewet.

Mens Pink og hendes treårige søn, har været smittet med coronavirusen, er Carey Hart og datteren Willow gået fri. Foto: MIKE BLAKE

»Min kone havde det ret slemt. Hun har astma. Det angreb hendes lunger og bryst. Hun havde svært ved at trække vejret«

Carey Hart fortæller, at hele familien har været i karantæne siden 11. marts. Fuld karantæne. Ingen ind i huset. Ingen ud.

Alligevel begyndte både Pink, hvis borgerlige navn er Alecia Moore, og sønnen Jameson at udvise symptomer.

Parrets 3-årige søn havde blandt andet så ekstrem høj kropstemperatur i to-tre uger i stræk, at han måtte i et koldt bad flere gange om dagen i et forsøg på sænke hans temperatur.

Også Pink blev hårdt ramt. Så hårdt endda, at den lille familie, besluttede sig forlade deres hjem i en lille afsidesliggende by til L.A.

»Så begyndte Alecia gradvist at få det værre. Så til sidst traf vi en beslutning om at tage til vores hjem i L.A. for at være tættere på vores børnelæge og min kones læge,« siger Carey Hart.

Pink selv har tidligere selv sat ord på, hvordan det var at være smittet med coronavirus - særligt at have et barn smittet med coronavirus.

»Der har været mange nætter med gråd. Jeg har grædt, og jeg har aldrig i mit liv bedt så meget, som jeg gør nu.«