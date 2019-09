Anders Pilemand fra 'Gift ved første blik' har tidligere i sit liv kastet sig over sangskrivning.

Og på Youtube kan man se frugten af det arbejde i en video, hvor reality-deltageren synger sin egen kreation, som han kalder 'God - G.O.D.'

Sangen er lagt op på det sociale medie i 2012, men allerede dér havde han haft den i gemmerne i nogle år. I disse dage er den så ude til offentlig debat på sociale medier, blandt andet fordi radioprogrammet 'Det vi taler om' har delt videoen.

Sangen bliver leveret a capella - altså uden nogen hjælp fra instrumenter.

Temaet er, som titlen måske afslører, en hyldest til gud, og Pilemand synger blandt andet (på engelsk, red.), at han ikke er guds kærlighed værdig.

Foruden den sang, som Anders Pilemand selv har skrevet, så har han også lagt en udgave af Lionel Richies nummer 'Hello' på Youtube.

I disse dage er Anders Pilemand desuden meget i vælten, efter han i torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' meldte ud, han ville have svært ved at se sig 'udseendesmæssigt og parmæssigt' sammen med Luna, som han blev parret med.

Måden, Pilemand fik meldt sine tvivl ud, har vakt vrede.

Ikke mindst hos Luna, som man ser sidde og græde i en scene i tv-programmet, mens Anders sidder ved siden af hende med sin telefon.

»Min største skræk har hele tiden været at komme op foran min mand (ved alteret, red.) og se på pandelappen af ham, at ad, det gider han ikke. Og det var jo det, der skete. Men så skulle han da have mandet sig op og stoppet produktionen dér. Jeg synes også, det er synd for mine børn. Det var jo ydmygelse på højt plan,« siger Luna Elmkjær til B.T.

Anders Pilemand har forklaret til B.T., hvorfor han ikke umiddelbart reagerede på, at Luna var ked af det. Han mente nemlig, situationen ville blive meget værre.

B.T. har haft fat i Anders Pilemand for at stille ham et par spørgsmål om hans sang, men han ønskede ikke at medvirke.