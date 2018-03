For nylig blev det offentliggjort, at Medina er blevet tiltalt for at køre med kokain i blodet. Oliver Bjerrehuus, der tidligere er blevet dømt for samme overtrædelse, forklarer, hvordan den populære sangerinde skal komme ovenpå igen.

Ifølge et anklageskrift blev den 35-årige sangstjerne sigtet for kokain-kørsel i juli sidste år.

Medina har endnu ikke udtalt sig i sagen, men den 42-årige model Oliver Bjerrehuus giver et indblik i, hvordan det er som kendt at stå i en situation som denne.



»Nu har jeg jo stået i samme situation, og det var dybt pinligt og mega dumt.«

Medina er tiltalt for at have ført en bil i påvirket tilstand. Foto: Torben Christensen Medina er tiltalt for at have ført en bil i påvirket tilstand. Foto: Torben Christensen



Oliver Bjerrehuus blev i 2015 dømt for at køre bil under indflydelse af kokain på Nørrebro i København.



»Jeg angrer det. I retrospektiv er det værste, at du kan være til fare for andre mennesker, fordi du selv føler, du har tjek på det, så det er helt klart en lærestreg. Der er ikke nogen undskyldning for det, sådan noget gør man bare ikke. Men jeg var pissed over noget, og så mistede jeg den ligesom og tænkte bare 'fuck det hele'.«



»Op på cyklen«

Dengang blev han idømt en bøde på 14.500 kroner samt omkostninger for retssagen og politiets blodprøve. Derudover fik han en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år og seks måneder, hvilket skabte omtale i hele landet.»Det var mega pinligt, og jeg flovede mig. Jeg havde da også nogle dage, hvor jeg tænkte, jeg vil aldrig gå ud og møde verden igen.«

Men selvom man er kendt, og forsiderne oversvømmes med ens kriminelle gerning, mener Oliver Bjerrehuus dog sagtens, at sangerinden kan komme ovenpå igen.



»Ja, Medina, selvfølgelig kan hun det (komme ovenpå igen, red.). Så mister hun kørekortet, og så kommer hun op på en cykel, og så mister man den lille topmave, hvis man har sådan en, og så er det sundt. Sådan er det jo. Man gør nogle dumme ting, og så kommer man ovenpå igen. Stikker man hovedet ud i pressen, er det jo både på det gode og det onde.«

Selvom Oliver Bjerrehuus i dag kalder sin kokain-kørsel for dum og pinlig, føler han dog med Medina, som han anbefaler skal anskaffe sig en cykel.



»Jeg synes ikke, at det gør hende til et mindre menneske, der er mange, der gør det, de ender bare ikke på forsiden.«



Medina blev anholdt påvirket af kokain og med en promille over det tilladte 0,5 klokken 04.46 om morgenen den 29. juli sidste år. Anklageren kræver, at sangerinden får en straf, der minder om den Oliver Bjerrehuus fik. Inden for nærmere fremtid vil retten afgøre, om hun skal have en bøde og frakendes kørekortet.