Det hører ikke til sjældenhederne, at der dukker folk i opsigtsvækkende antræk op til det storslåede velgørenhedsarrangement Met Gala.

Men flere måtte natten til tirsdag alligevel spærre øjnene lidt ekstra op, da en kat i menneskestørrelse pludselig listede rundt på løberen midt i blitzlysene.

Det cremefarvede kat med de funklende, lyseblå øjne spankulerede rundt blandt andre af de inviterede gæster, som blandt andet talte nogle af de største navne inden for underholdningsbranchen som sangeren Rihanna, skuespilleren Hugh Jackman, realitystjernen Kim Kardashian og sangeren Cardi B.

På en video, som Entertainment Tonight har fanget, kan man se, hvordan 'katten' eksempelvis opsøger sangeren Lizzo.

Lizzo hilariously meeting Choupette on the #MetGala carpet. pic.twitter.com/EwY4s0OOXQ — Entertainment Tonight (@etnow) May 1, 2023

Mens de to krammer, ses forvirringen tydeligt hos sangeren, som ifølge det amerikanske medie lydløst spørger én, der står ved siden af:

»Hvem er det?«

Svaret på det kom, da katten senere valgte at tage sit hoved af – og indenunder afslørede skuespilleren og sangeren Jared Leto.

Og hvorfor var han så dukket op i katte-kostume, spørger du måske.

Katten afslører her, at Jared Leto gemmer sig under kostumet. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Katten afslører her, at Jared Leto gemmer sig under kostumet. Foto: BRENDAN MCDERMID

Jo, svaret skal findes i, at det ikoniske Met Gala i år hyldende den afdøde designer Karl Lagerfeld, og han var blandt andet kendt for at eje den hvide burmeser-kat ved navn Choupette.

Jared Leto valgte derfor at hylde designeren ved at klæde sig ud som hans højtelskede kæledyr.

Det var han desuden ikke den eneste, der gjorde.

Også rapperen Doja Cat, hvis kunstnernavn måske lagde lidt op til det, klædte sig ud som Choupette. Det gjorde hun i en kjole med hætte, der havde katteører på, ligesom hun havde fået sat ansigtsproteser på, så hendes træk mere lignede en kats.

Doja Cat ankommer til Met Gala. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Doja Cat ankommer til Met Gala. Foto: JUSTIN LANE

Det ægte Chouppette var dog ikke selv at se på løberen ved Metropolitan Museum of Arts Costume Institute i New York City.

Der havde ifølge de amerikanske medier været rygter om, at katten ville dukke op – men den valgte tilsyneladende at blive hjemme i stedet.

Met Gala er en årlig fundraising-galla, hvor modebranchen også bliver fejret.

Siden 1995 har chefredaktør for Vogue, britiske Anna Wintour, stået bag arrangementet.