Den svenske modeskaber Gunilla Pontén er gået bort. Hun blev 90 år.

Det oplyser hendes familie lørdag formiddag til det svenske nyhedsbureau TT.

'Hun er ikke hos os længere, og hele verden er blevet fattigere,« skriver datteren Beata Pontén i en mail til den svenske avis Aftonbladet.

Gunilla Pontén blev født i 1929 og havde en lang karriere i modeverdenen.

Modeikonen Gunilla Pontén har avlidit https://t.co/CzlwyVqDOs — Bohusläningen (@bohuslaningen) June 29, 2019

Som ung arbejdede hun blandt andet for modeskaberen Emilio Pucci i Italien og også for modehuse i Sverige.

Senere startede hun sit eget varemærke.

I den brede svenske offentlighed blev hun kendt via adskillige tv-programmer.

Gunilla Pontén modtog flere anerkendelser - blandt andet den kongelige medalje 'Litteris et Artibus', som gives for 'enestående kunstneriske indsatser inden for musik, scenisk fremstilling og litteratur'.