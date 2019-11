Før havde han kærlighed fra sin mor, respekt fra sit land og en enorm popularitet. Nu har han skandaler, der involverer sexslaver.

Det er begyndt at smuldre den seneste tid for prins Andrew, og det hele skyldes hans relation til den afdøde, amerikanske rigmand Jeffrey Epstein.

Den foreløbige kulminationen på prinsens mareridt kom for to dage siden, hvor den han valgte at trække sig fra sine royale forpligtelser, fordi beskyldningerne vælter ned over ham.

Så kunne man tænke at det ikke kan blive værre for prins Andrew, men det kan det, og det er det blevet. For nu dropper en lang række organisationer samarbejdet med den skandaleramte prins.

Skandalerne vælter den over den britiske prins. Foto: SWEN PFORTNER Vis mere Skandalerne vælter den over den britiske prins. Foto: SWEN PFORTNER

Senest Huddersfield Universitet, turistorganisationen 'The Association of Leading Visitor Attractions' samt 'Outward Bound Trust', der er et netværk af skoler med fokus på udendørsundervisning.

Efter bruddet med prins Andrew har Huddersfield Universitet udtrykt deres sympati med ofrene og deres familier i en udtalelse:

»Universitetet vil gerne udtrykke vores dybeste sympati til alle ofre og deres familier, og vi håber, at de får den nødvendige hjælp,« lød det fra organisationen ifølge BBC.

Det var flere studerende på universitet, der krævede, at den britiske prins skulle stoppe med øjeblikkelig virkning. Han er derfor ikke længere kansler. Universitet takker ham dog for hans arbejde.

Alle organisationerne: Her er en liste over alle de organisationer, der har stoppet samarbejdet med den britiske prins: Royal Melbourne Institute of Technology Bond University in Australia KPMG Standard Chartered Aon Gravity Road Advertising Week Europe Immarsat Murdoch University BT Group Huddersfield University The Association of Leading Visitor Attractions Outward Bound Trust I alt: 14

Advokaten Lisa Bloom udtaler, at hun er parar til at stævne den britiske prins i Storbritannien. Det vil nemlig tvinge ham til at vidne.

Prins Andrew har ikke længere adgang til de offentlige budgetter, og det betyder, at han selv skal betale sine udgifter som for eksempel rejser.

Buckingham Palace har informeret BBC om, at han vil blive aflønnet dronningens private midler.

I en svær tid med skandale på skandale har prins Andrews ekskone, Sarah Ferguson, vist sin støtte og kaldt ham 'en ægte gentleman'.