26-årige Theis Midé Erichsen og hans kæreste, Ida, blev forældre for første gang i starten af året.

Nu har Theis' farfar, Mikkel Beha, afsløret, hvad sønnen skal hedde. Det gør han i stort interview med Billed-Bladet.

»Han er jo sød, Emil. Han kigger på Theis med en kæmpe kærlighed, når lillebror står med sin Nis. Så synes Emil bare, at det er en god bror, at han har dér, og Emil føler en kæmpe stolthed,« siger Mikkel Beha til ugebladet og fortsætter:

»Emil har, lige fra de begge var små, haft et stort beskytter-gen over for Theis og passer på ham hele tiden.«

Udover Nis, så har Mikkel Beha også barnebarnet Hugo på halvandet år. Hugo er søn af 30 årige Emil Thidé Erichsen og hans kæreste Louise på 28 år.

Theis Midé Erichsen og Ida mødte hinanden under optagelserne til den fjerde sæson af 'Kurs mod fjerne kyster'. Det samme gælder for storebror Emil der også mødte hans kæreste, Louise, under optagelserne.

Mikkel Beha fortæller videre i interviwet at han er glad for at være blevet farfar.

Mikkel og konen Marian, har ingen planer om, at rejse ud på nye eventyr lige nu. Men når de i fremtiden igen skal på eventyr, så bliver det med hele familien inklusive de to børnebørn Hugo og Nis.