Melvin Kakooza måtte som bekendt melde afbud som 'X Factor'-vært, da han kort før første liveshow blev alvorligt syg.

Den populære komiker var blevet ramt af en tumor i hjernen, og efter operationen havde han brug for at komme sig, så Lise Rønne i stedet måtte tage over.

Da B.T. efter årets 'X Factor'-finale taler med Thomas Blachmans gruppe Simon & Marcus, sidder Simon iført en trøje med teksten 'Sunday'.

'Sunday' er titlen på Melvin Kakoozas komedieserie, og det er ikke tilfældigt, at Simon netop sidder i den trøje.

Simon og Marcus optrådte i finalen med Thor Farlov. Foto: Martin Sylvest Vis mere Simon og Marcus optrådte i finalen med Thor Farlov. Foto: Martin Sylvest

»Skud ud til Melvin,« lyder det fra Marucs.

»Jeg har haft den på næsten hver fredag for Melvins skyld,« forklarer Simon.

Hver gang han er mødt op i TV 2's 'X Factor'-studie, har han haft 'Sunday'-trøjen på, før de skiftede om til scenetøj.

»Jeg fik den i gave og havde den så på, første gang jeg mødte ham. Da jeg fandt ud, af at han ikke kunne være vært alligevel, så valgte jeg at tage den på til ære for ham,« fortæller Simon.

Blachman måtte op på scenen og kysse Simon og Marcus efter deres optræden i finalen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Blachman måtte op på scenen og kysse Simon og Marcus efter deres optræden i finalen. Foto: Martin Sylvest

Simon og Marcus endte til deres egen store overraskelse med en tredjeplads i årets 'X Factor'.

»Vi troede ikke engang på, at vi ville komme til liveshows, så det at stå i finalen var virkelig kæmpe stort,« fortæller Marcus.

Nu skal de to drenge tilbage til gymnasiet i Thisted, hvor de til daglig går i 2.g, og selvom det har været fedt at bo i København, glæder de sig til at komme hjem til familie og venner.

»Nu skal vi jo nok bare hjem og sidde foran computeren,« griner Marcus med henvisning til den fortsatte hjemmeundervisning.

»Vi går jo i musikklasse sammen, så vi vil prøve at lave nogle bangers, og så kunne det jo være fedt, hvis man kan komme ud og spille,« fortæller han videre.

Adspurgt om de er klar på at lave mere tv, griner de bare.

»Tænker du på 'Natholdet'?,« spørger Simon.

Det kunne også være for eksempel 'Alene i vildmarken'?

»Haha, vi er klar på alt. Eller jeg ved ikke, hvad det går ud på. Vi er nok bare bedst til at stå på en scene,« slutter Marcus.