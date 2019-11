Mia Emilie Persson fortæller, at det løbende blev mere og mere intenst at skulle være med i 'Den store bagedyst'.

»Jeg ved ikke, om man ser det på fjernsyn, men vi fik i starten nogle af opgaverne udleveret, inden vi gik i gang med at filme, så der havde vi bedre tid til at forberede os,« lyder det fra den bageglade teenager.

Hun var en af bare tre, der var så gode, at hun endte i finalen af dette års store bagekonkurrence. Her henrykkede hun dommere med flødeboller og et mesterværk overtrukket med fondant.

Det var dog ikke noget, som hun bare lige sådan gjorde, fortæller hun. Det var en meget intens konkurrence, og afslutningen skulle også afspejle den energi, som hun havde lagt igennem projektet.

»Det var nok også fordi, det var sidste gang, vi skulle bage, så ville man også gerne have, at det blev godt. Det var jo finalen,« siger hun.

Hun fortæller, at hun var stolt af det, hun opnåede. Desuden synes hun, at vinderen - hendes konkurrenten Frederikke - havde klaret det så godt og var så dygtig, så det var meget fortjent, at hun løb med sejren. Selv var hun ikke helt fastlåst på sine opskrifter, da dagen for finalen kom, så hun var glad for sit resultat.

»Jeg rettede nogle ting den morgen, så det var dejligt, at det hele lykkedes så godt.«

Hun fortæller, at hun i sidste øjeblik rettede noget med pynten og ændrede, hvordan hun samlede tingene.

»Man ville jo gerne have, at det var noget ud over det sædvanlige, så der kom mere og mere pres på.«

Hun fortæller, at hun, Frederikke og Victoria talte om, at de bare skulle nyde den sidste dag, for det ville være deres sidste gang i teltet. Og selvom hun også havde kageambitioner, lykkedes det hende at have en god dag, hvor hun fik afsluttet sit eventyr på en god måde. Hun havde familie og en af hendes veninder med sig i teltet.

»Det var helt mærkeligt, for nu havde jeg gået i min egen boble, så det var rart at vise, hvad jeg lavede,« siger hun.

Mia Emilie Persson elsker foruden at bage også at lave mad, og hun er også kendt fra tv-programmet Materchef Junior, hvor hun tidligere har medvirket.