Det var med grublen, ondt i maven og mange overvejelser, at tv-værten Lene Beier satte sig bag rattet og kørte til Nordjylland for at møde landmanden Svend.

Med sig i bilen havde hun en pose med breve fra kvinder, der gerne ville møde og lære den humørfyldte landmand bedre at kende gennem programmet 'Landmand søger kærlighed'.

Der var bare det, at posen, som Lene Beier havde med, 'kun' indeholdt tre breve. Derfor skulle hun gøre sig en del flere overvejelser, end hun normalt gør, inden møderne med landmændene.

»Det var ikke fordi, jeg ikke havde glædet mig til at møde Svend. Men jeg havde aldrig mødt ham. Når jeg tager derud, så er det første gang, jeg møder ham,« siger Lene Beier til B.T. i forbindelse med aftenens afsnit.

Svend på 41 møder man første gang i andet afsnit. Foto: Anders Brohus/TV 2

»Og jeg var bange for at såre ham. Jeg vidste ikke, hvordan han ville reagere. Hvis vi havde såret ham, var vi jo nødt til at vise den scene i tv. Vi vil jo aldrig udstille landmændene, men her var der altså ingen valgmuligheder. Så jeg vendte og drejede det rigtig meget i mit hoved,« forklarer Lene Beier om sine tanker inden mødet.

Konceptet i 'Landmand søger kærlighed' fungerer sådan, at interesserede kvinder sender breve til de landmænd, de gerne vil møde i håbet om at finde kærligheden.

Landmændene skal herefter invitere fem kvinder på speeddate. Men i det her tilfælde kunne det ikke lade sig gøre.

»Det har jeg aldrig prøvet før, at der kun var tre breve. Og jeg har altså lavet det her i rigtig mange år.«

»Derfor ved man også, at det ikke altid er en fordel at modtage mange breve, fordi det kan være svært at vælge. Men omvendt betyder det noget, hvor mange breve de får. Det ville det også gøre for du og jeg, tænker jeg. Mange må jo gerne være interesseret.«

Lene Beier tog efterfølgende en 'hvad gør vi nu-snak' med sin chef og endte med at foretage en manøvre, hun ikke har udført før.

»Vi gik og krydsede fingre for, at der kom flere breve på redaktionen. Men til sidst sagde jeg til min chef, at vi måtte gøre det her på den mest skånende måde. Derfor endte det med, at jeg gerne ville sige det til ham – bare os to.«

Normalt plejer Lene Beier ellers at give landmændene brevene, mens deres familie, venner og veninder også er til stede.

Lene Beier har været vært på 'Landmand søger kærlighed' siden første sæson i 2015. Foto: Anders Brohus/TV 2

»At hans veninder kom, var årsagen til, at det bare blev os to. Jeg vidste jo ikke, hvordan veninderne var. 'Hvad vil der ske, hvis jeg siger det foran dem?', tænkte jeg.«

»Så den tog vi altså inden. Min kollega sagde også, at jeg lignede en, der ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg vil gerne have, at landmændene har det bedste udgangspunkt.«

Lene Beier havde heldigvis intet at frygte. 41-årig Svend tog det med et smil og var glad for, at der i det hele taget var kommet breve. For som han siger, så er 'tre breve bedre end ingen', hvorefter veninderne dukkede op med lige så store smil som Svend.

Ikke desto mindre lægger Lene Beier ikke skjul på, at det var en hård nød at knække.

»Det hårdeste er, at folk bliver såret. Det er rigtige mennesker, og det skal man ikke tage let på. Præmissen for programmet er bare, at der kommer breve. Når der så ikke kommer mange, er det jo ikke det sjoveste. Men i sidste ende kan de jo kun finde én,« påpeger Lene Beier muntert til slut.

I teaseren for næste uges program kan seerne se, at Lene Beier – igen – forklarer, hvordan hun har en dårlig nyhed med til Svend.

Hvad det nærmere er, vil hun dog ikke ud med.

»Jeg må jo desværre ikke sige noget. Men det, jeg kan sige, er, at man skal glæde sig til at følge Svend.«