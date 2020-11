'Jeg synes, det var vildt hårdt tidligere i dag til generalprøven, hvor jeg blev rigtig ked af det', fortæller 'Vild med dans'-deltager Emili Sindlev.

Den 24-årige influencer imponerende endnu engang dommerne med sit dansetalent og en showdans, der blandt andet hev et ti-tal hjem.

Men der var alvor bag 'Beyoncé'-dansen, afslørede hun efterfølgende.

Emili Sindlev har nemlig i sine helt unge år kæmpet med at finde gode venner i skolen. Hun fortalte efter udsendelsen til B.T.:

»Det er jo en lang historie, men det handlede primært om ikke at få opbakning og en følelsesmæssig ting med aldrig at føle sig god nok. Den anerkendelse jeg tror, der manglede, gjorde, at jeg higede efter den hos de forkerte mennesker i det forkerte miljø.«

Hun tilføjer:

»Det var først, da jeg blev lidt ældre, at jeg forstod det, og at jeg tog en drastisk beslutning om at cutte en masse mennesker fra og gøre, noget der var godt for mig for en gang skyld.«

Emili Sindlev fortæller, at hun har det godt i dag, men at de følelser, hun kæmpede med i teenageårene stadig kan komme tilbage, og derfor var det, at hun blandt andet blev ked af det under 'Vild med dans'-generalprøven fredag.

»Jeg tror desværre, der er mange, der har det på samme måde. At det er svært at finde gode venner, som man kan stole på,« lyder det fra Emili Sindlev, der altså valgte at dedikere sin dans til kvinderne med Beyoncé-hittet 'Run The World (Girls).

»Hun (Beyoncé) er et kæmpe idol, og hvis man googler hendes Coachella 'Homecoming'-koncert, vil man kunne genkende mange af de trin, vi lavede i dag,« fortæller hun med et smil.

Hendes dansepartner Mads Vad tilføjer, at han før udsendelsen taggede Beyoncé i et Instagram-opslag, så nu er det bare at vente på, at de bliver opdaget af verdensstjernen.

»Hun kan bare ringe,« slutter Emili Sindlev med et grin.