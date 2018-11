25-årige Jon Edlund klarede sig lørdag gennem semifinalen i Den store bagedyst med en mesterværkskage med gedeost.

I programmet så vi, hvordan kagen delte vandende, men noget tyder på, at dommer Markus Grigo i virkeligheden syntes, kagen var endnu værre, end han gav udtryk for.

»Jeg ved, at Markus har professionel erfaring med ost og desserter, så jeg troede, han ville kunne lide det. Det kunne han så ikke,« griner Jon Edlund, der mandag besøgte B.T. til en Facebook-live, hvor han svarede på spørgsmål fra seerne.

Markus Grigo erkendte da også i programmet, at han ikke var vild med kagen og smagen af gedeost, men da kameraerne var slukket, så Jon, at Grigo tilsyneladende virkelig ikke kunne lide kagen.

Jons chokoladebomber med gedeost i midten delte dommerne. Foto: DR Vis mere Jons chokoladebomber med gedeost i midten delte dommerne. Foto: DR

»Da vi var færdige med bedømmelserne, og vi skulle ud af teltet, så nåede jeg lige at se, at han lige blev nødt til at smage den igen. Så smagte han og lavede bare sådan et ansigt…« forklarer Jon og laver en grimasse for at illustrere en, der virkelig ikke kan lide det, vedkommende har spist.

»Det var helt tydeligt, at han virkelig ikke kunne lide den,« siger Jon Edlund.

Heldigvis for ham var programmets anden dommer, Katrine Foged Thomsen, noget mere glad for gedeostkagen.

Derfor det lykkedes det også Jon at få en plads i finalen.

Jon Edlund forklarer, at han valgte at lave kagen, fordi han godt kan lide at tage chancer i køkkenet.

»Jeg valgte at lave den, fordi jeg fik en sjov idé, hvor jeg tænkte ost og dessert i en kage, for jeg kan enormt godt lide at eksperimentere, så det blev jeg nødt til at prøve, og jeg håbede, det ville give pote at tage chancer,« forklarer Bagedyst-deltageren.



Lørdag er der finale i Den store bagedyst, hvor Jon Edlund skal dyste mod den unge Emil Obel og Jasmin Gabay om titlen som Danmarks bedste amatørbager.

Efter programmet kommer Jon Edlund dog ikke til at lægge kager og madlavning på hylden, da han fremover skal arbejde for Timm Vladimir i hans kursusvirksomhed Timm Vladimirs Køkken.