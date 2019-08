Kathrine og Michael har haft heldet med sig efter programmet.

I sæsonpremieren på ‘Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’, som netop er rullet over skærmen på TV 2, kunne man se ‘Gift ved første blik’-parret Kathrine og Michael jagte deres drømmelejlighed i Aarhus.

Desværre fandt de ikke en lejlighed i programmet, men det betyder ikke, at de ikke fik noget ud af deltagelsen.

'Vi fandt virkelig ud af, hvad der betød noget for os. Hvad man ikke ser eller hører om i programmet er, at selvom vi havde været boligsøgende i et halvt år forinden, så havde vi først lige inden programmet fået godkendt et lånebevis på 2,4 millioner. Indtil da havde vi kigget på lejligheder til et væsentligt lavere budget, og vi blev positivt overraskede over, hvad den forskel gjorde, selvom vi ikke i programmet var enige om, hvilken bolig vi foretrak,' fortæller Michael og fortsætter:

'Måske endnu vigtigere så åbnede vi os virkelig op for Viby J. Så meget at vi faktisk i sidste uge underskrev en lejekontrakt på en bolig i Viby J. Lejligheden er 101 kvm og har 4 værelser, så det spiller bare! Det er desværre ikke en ejerlejlighed, men vi kunne ikke vente længere med at flytte.'

'Nu vil vi til Aarhus og skære ned på pendler-tid. Og så kan vi tillade os at spare op i lidt længere tid og købe drømmeboligen senere.'

Selvom parret flytter ind i den nye lejlighed 1. oktober, så har Kathrine stadig ikke fundet et job i Aarhus, men de håber på, at der snart er positive nyheder på den front også.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk