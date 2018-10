Der er ingen tvivl om, at Geggo og Cengiz skal have den store pung frem, når de skal betale for brylluppet.

I torsdagens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ var Geggo og Cengiz ude for at se på et smukt slot som mulig lokation for deres bryllup. Geggo er bestemt begejstret for stedet, og i løbet af besøget får hun også Cengiz med på, at det må være drømmestedet for deres livs fest.

»Jeg er ligeglad med, hvad det kommer til at koste. Det er hér, jeg vil giftes,« lyder det fra Geggo i afsnittet.

»Det var egentlig ikke meningen, at vi skulle booke det her sted i dag, men når jeg kan se på Stephanie og også min egen fornemmelse, så er det bare det rigtige sted. Men det er også bare mega dyrt. Men nu holder vi det her,« siger Cengiz.

»Åh, jeg er så glad. Fuck, hvor jeg glæder mig,« jubler Geggo efterfølgende.

Så dyrt kan det blive

Lokationen, som Geggo og Cengiz beslutter sig for, er Næsbyholm Slot, der ligger i Glumsø på Sjælland. Og noget kan tyde på, at Cengiz’ budget på de 250.000-300.0000 kroner godt kan ende med at blive overskredet.

At holde et bryllup for 65 mennesker i april over tre dage, som ‘Familien fra Bryggen’-parret tidligere har fortalt, at de ønsker, koster nemlig omkring 260.000 kroner på Næsbyholm Slot.

Her er leje af slottet i en weekend, overnatning til alle, vielse og mad fredag aften, på bryllupsdagen lørdag samt morgenmad om søndagen med i prisen, men ønsker parret diverse tilvalg, såsom bryllupskage, te/kaffe til receptionen, natmad osv., bliver prisen endnu dyrere.

Flere lokationer i spil

Da Realityportalen.dk spørger Geggo ind til budgettet, afslører hun dog, at det alligevel ikke er sikkert, at brylluppet skal holdes på Næsbyholm Slot:

»Jeg kan selvfølgelig ikke afsløre budgettet til vores bryllup. Desuden har der været flere locations inde over efterfølgende – så hvilket, vi ender med, må I vente med at se i ‘Familien fra Bryggen’s senere sæsoner,« fortæller en hemmelighedsfuld Geggo.

»Som man ser i programmet, var vi ret sikre på, at det skulle være på slottet, da det blev optaget, men ligesom med meget andet i vores liv, så kan tingene jo ændre sig – uden at jeg har sagt for meget,« fortsætter hun.

Hvor brylluppet ender med at skulle holdes, må vi derfor vente i spænding med at finde ud af.

