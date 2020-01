For Charlotte Bøving handler sundhed ikke kun om at få pulsen op, men lige så meget om tid til nærvær med sin kæreste og sine børn. Det er alt sammen med til at give hende en sund hverdag.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed er at bruge sin krop på en balanceret måde hele livet. Det handler for mig om alt fra god nattesøvn og at få dyrket et minimum af motion trods travle perioder til, at jeg får spist de ting, jeg har brug for. Ellers bliver min krop ikke en god udgave af sig selv.«

»Men det handler også om at være glad og leve hver dag og ikke kun være en overlever i et travlt præstationssamfund. Det handler om valg af partner, valg af gode mennesker omkring mig, valg af dyr omkring mig, valg af natur omkring mig.«

»Jeg har brug for, at alle de ting spiller for mig, for at jeg føler mig sund, stærk og velfungerende i livet.«

Hvad gør du for at holde dig i form?

»Jeg træner stort set dagligt. Det kan glippe en enkelt dag på grund af en fyldt kalender, men så kompenserer jeg enten dagen før eller efter.«

»Et minimum for mig er cirka en halv time, men har jeg en time, så tager jeg den. Hvis jeg kun har et kvarter, giver jeg den lidt mere gas i det kvarter.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig?

»Efter min seneste operation, hvor jeg alt i alt har mistet en meter af min tyndtarm, har jeg været meget bevidst om min kost.«

»Før var det næsten svært at hælde mad nok på mig, fordi jeg trænede så meget, men i dag er fokus et andet, for at min krop skal fungere.«

Charlotte Bøving Charlotte Bøving, 52 år

Praktiserende læge, tv-læge, foredragsholder og forfatter

Lever med en uhelbredelig kræftsygdom

Kæreste med Christina Jørgensen og papmor til tre børn

Netop udkommet med bøgerne ’LEV – Styr vreden’ og ’LEV – Forstå overvægten’

Er desuden i gang med TV-optagelser til ny programserie til DR om sundhed med gener som en del af ligningen

Hvad er dine sundhedsudfordringer?

»Tiden er virkelig min største konkurrent i forhold til min egen sundhed! Jeg har mange ting, jeg interesserer mig for og brænder for.«

»Vi er tilbøjelige til at tilsidesætte egne behov til fordel for andres, men hvis der er noget, jeg så småt er ved at lære, så er det at sætte mig selv først.«

Hvornår føler du dig mest sund?

​»Jeg prøver at være sund og have det godt hver dag. At have min kæreste, mine børn, dyr og natur omkring mig er med til at give mig en følelse af sundhed, når jeg er fyldt op på både mental og fysisk sundhed.«

Hvad er dit bedste råd til en sund hverdag?

»Hav gode, sunde råvarer til rådighed og gør træning nemt tilgængeligt. Husk også, at motion ikke kræver meget plads eller mange penge. Du kan lave det meste derhjemme, lav englehop, brug kettlebells, eller du kan træne i naturen.«

Har du en sundhedsanbefaling?

»Jeg læser ALT, hvad jeg kan komme i nærheden af om sundhed. Det kan være på sundhed.dk, Lægehåndbogen, Netdoktor eller The New England Journal of Medicine, hvor jeg lader mig inspirere af andre sundhedsmennesker. I Danmark kan det være Bente Klarlund, Chris McDonald eller Umahro Cadogan.«