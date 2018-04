Peter Aalbæk Jensen og Lars von Trier forsøger at sælge deres historiske gård Nakkebølle Jagtgård, som har huset nogle af dansk films allerstørste personligheder gennem årene. Men det går ikke, som de to danske filmmoguler ønsker.

Susanne Bier filmede dele af den Oscar-vindende film 'Hævnen' i Nakkebølle Jagtgård. I dansk films guldalder havde store personligheder som Dirch Passer, Ove Sprogø, Karl Stegger og Poul Reichhardt deres gang på gården. Og så er den ejet af Peter Aalbæk Jensen og Lars von Trier samtidig med, at den ligger i naturskønne omgivelser ved det sydfynske øhav.

Alligevel er det endnu ikke lykkedes for Peter Aalbæk og Lars von Trier at få solgt Nakkebølle Jagtgård, som de forsøgte at få sparket interesse i med en annonce i tillægget Ejendomme i Børsen 27. marts i år.

Med ordene 'Vi er på røven' annoncerede de to filmmagere salget af gården med en pris på seks millioner kroner for de 388 m2 beboelse på den 20.808 m2 store grund.

Annonce fra Børsen Ejendomme. Annonce fra Børsen Ejendomme.

Prisen er ifølge Peter Aalbæk umiddelbart den, der har gjort, at gården endnu ikke er blevet solgt. For der har været bud på den historiske gård, der kan dateres tilbage til omkring 1877.

»Den er ikke solgt, og jeg bliver så hysterisk, når der står tre personer, der ikke byder over den pris, vi har sat den til,« siger Peter Aalbæk til BT.

Står fast på prisen

Peter Aalbæk og Lars von Trier har modtaget tre forskellige bud på Nakkebølle Jagtgård, som de sammen købte i 2004 og siden har brugt til optagelser på flere Zentropa-produktioner, men ingen af budene har mødt den ønskede pris - hverken når det gælder helt eller delvist salg, som de to filmdanskere er åbne for.

»Jeg er stejl og stædig, så jeg holder fast i prisen. Enten bliver den solgt, eller også må vi beholde den. Og som sagt står jeg fast på prisen, for der skal penge til, som pigerne på Istedgade siger,« lyder det fra Peter Aalbæk.

Forsiden af Nakkebølle Jagtgård. Foto: Nakkebølle Jagtgård Forsiden af Nakkebølle Jagtgård. Foto: Nakkebølle Jagtgård

Der er åbent hus på Nakkebølle Jagtgård igen 27. april. Og her håber Peter Aalbæk ikke overraskende, at gården bliver solgt:

»Jeg hader at sælge huse, når der ikke bydes over det, man vil have. Det er så ydmygende,« forklarer Peter Aalbæk, der tidligere har fortalt BT om årsagen til salget af Nakkebølle Jagtgård, der foruden det historiske aspekt blandt andet byder på 20 sovepladser samlet i otte soveværelser, biograf og the-køkken, tre badeværelser samt et lille bibliotek.

»Vi har haft fornøjelsen af, at vores selskab Zentropa i mange år har lejet gården. Men der er kommet en ny ledelse til, som ikke ønsker at være så ekstravagante, så nu er vi nødt til at sælge gården helt eller delvist - og så håber vi, at der er nogen, som vil dele med os,« sagde Peter Aalbæk i den forbindelse og uddybede:

»Det er ikke lønsomt mere, og vi er ikke så unge længere, så vi kan betale den af over 30-40 år.«

Det er fortsat ønsket, at gården skal være med i diverse Zentropa-produktioner efter et salg, oplyser Peter Aalbæk.