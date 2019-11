For fans af serien 'Forsidefruer' har det ikke været nogen hemmelighed, at kendissen Amalie Szigethy har haft en fyr hun så i en længere periode, men det holdt altså ikke, kan man se i programmet.

Hun afslører nemlig i det afsluttende talkshow, at det er forbi mellem hende og den fyr, som hun virker så glad for. Offentligheden har dog haft svært ved at forelske sig lige så voldsomt i den nye fyr.

Hans identitet har reality-kendissen nemlig valgt at holde for sig selv, og nu er deres forhold så ovre, inden de stod frem for verdenen. Det skriver Se og Hør.

Det er i det sidste afsluttende afsnit af 'Forsidefruer', at Szigethy fortæller, at hun ikke er sammen med fyren mere.

»Jeg kan bringe den nyhed, at vi ikke er sammen længere, siger hun, da Jakob spørger ind til hendes kærlighedsliv,« siger hun ifølge bladet.

Amalie Szigethy havde ellers i tidligere afsnit fortalt om, hvor glade de to var for hinanden.

»Der er jo ingen tvivl om, at jeg er en offentlig pige, og jeg kan godt lide at dele mit liv med alle dem, der følger mig, og dem, der ser mig på tv. Men jeg synes, det er svært at skulle gå stille med dørene med ham, jeg dater nu, for der er ingen tvivl om, at jeg allerhelst vil vise ham til verden og vise, hvor glad og forelsket, jeg er,« sagde Amalie Szigethy i et tidligere afsnit.

Hun uddybede desuden, hvorfor hun ikke havde stået frem med deres forhold.

»Jeg har lært gennem tiden, at jeg skal værne om mit privatliv. Derfor har jeg ikke lyst til at åbne op, da jeg simpelthen har lært af mine fejl fra fortiden.«

Det er desuden ikke det eneste brud, der har været i Amalie Szigethys liv. Hun og veninden Janni Ree er også blevet uvenner med hinanden.