For nylig lagde den 32-årige skuespillerinde Natalie Madueño, som mange danskere kender fra DR-serien 'Bedrag', et billede op, hvor hun holder en nyfødt.

Og nu bekræfter hendes kæreste Kasper Dalsgaard, at parret har fået deres første barn. En lille pige, som kom til verden i oktober.

'Både mor og barn har det fantastisk, og jeg er pavestolt af mine to piger,' lyder det fra den glade far i en mail til B.T.

33-årige Dalsgaard passer både sine forpligtelser overfor den nyfødte pige og så sit arbejde.

Kasper Dalsgaard under pressemødet på Sygeplejeskolen III i Valby 19. oktober 2020. En skuespiller, der er glad for at være blevet far. Foto: Emil Helms Vis mere Kasper Dalsgaard under pressemødet på Sygeplejeskolen III i Valby 19. oktober 2020. En skuespiller, der er glad for at være blevet far. Foto: Emil Helms

'Lige nu nyder jeg det nye liv som nybagt far, samtidig med at jeg optager sæson fire af Sygeplejeskolen,' lyder det videre i hans mail.

Han fortæller, at selvom det er moren, der lige nu er sammen med datteren, så kommer der også en tid, hvor far får mere tid med hende.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Natalie Wolfsberg Madueño (@natalie_madueno) den 25. Okt, 2020 kl. 11.52 PDT

'Natalie holder barsel nu, og planen er, at jeg også skal have barsel på et tidspunkt,' lyder det, inden han afslører, hvordan han har det med sin nye funktion som forælder:

'Det er fantastisk at blive far.'

Han fortalte i oktober, at han og Natalie Madueño mødtes i branchen, og at de har dannet par i nogle år. De to bor sammen på Vesterbro. Nu sammen med et tredje familiemedlem.