Mange seere kunne godt forstå, at Eva Longorias karakter i 'Desperate Housewives' lod sig friste af den unge gartner i 'Desperate Housewives.'

Han blev spillet af Jesse Metcalfe, som dengang havde en bred fanskare blandt de mange seere til den populære tv-serie, som handlede om intrigerne blandt beboerne på villavejen 'Wisteria Lane.'

Til dem, der ville ønske, de havde været i Metcalfes arme i stedet for Longoria, er der nu gode nyheder, skriver magasinet People.

Han er nemlig blevet alene igen efter at have været i et forhold mere end 10 år.

Cara Santana og Jesse Metcalfe er gået fra hinanden. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Cara Santana og Jesse Metcalfe er gået fra hinanden. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Den 41-årige skuespiller har brudt med kæresten Cara Santana. Parret blev ellers forlovet i 2016, men nu ser det ud til, der ikke bliver noget bryllup.

Santana arbejder ligesom sin tidligere forlovede som skuespiller, og derudover er hun modeblogger.

Der begyndte at svirre rygter om, at parret ikke var sammen længere, da Metcalfe blev set ved forskellige aftaler med andre kvinder.

Blandt andet blev han set hånd i hånd med den ungarske model Livia Pillmann.

Her ses Jesse Metcalfe et år efter, han brød igennem i 'Desperate Housewives.' Foto: GENE BLEVINS Vis mere Her ses Jesse Metcalfe et år efter, han brød igennem i 'Desperate Housewives.' Foto: GENE BLEVINS

Stjernen har tidligere dannet par med sangerinde Nadine Coyle.

De brød dog med hinanden tilbage i 2007.

Jesse Metcalfe blev for alvor kendt, da han spillede rollen som gartneren John Rowland i 'Deperate Housewives'.

Han har sidenhen spillet med i genindspilningen af tv-serien 'Dallas' og derudover spillede han hovedrollen i filmen 'John Tucker must die'.