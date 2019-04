Desperate Housewife-stjernen Felicity Huffman og Full House-skuespillerinden Lori Loughlin blev i marts anholdt af FBI og sigtet for svindel, efter de angiveligt havde betalt store beløb og snydt med tests for at få deres børn ind på prestigefyldte universiteter.

Og det nummer risikerer nu at koste de to skuespillerinde rigtig mange år i fængsel.

Ifølge flere amerikanske medier, heriblandt Time, kan de to skuespillerinder ende med at få op til 20 års fængsel for deres forseelser.

Det er dog langt mere sandsynligt, at straffen bliver mindre, fordi der ikke er tale om tidligere straffede personer.

Derudover mener eksperter ifølge mediet, at skuespillerne kan være heldige og slippe for en fængselsstraf, hvis de erklærer sig skyldige hurtigt i forløbet.

I centrum af sagen står også en mand ved navn William Rick Singer, der angiveligt har hjulpet med at svindle og få børnene ind på de planlagte skoler.

Felicity Huffman er således sigtet for at have betalt i omegnen af 100.000 danske kroner for at få en til at snyde i datterens optagelsesprøve.

Skuespillerinden og hendes mand Willam H. Macy har ifølge myndighederne holdt møder med William Rick Singer i deres eget hjem, og Huffman har angiveligt også overvejet at bruge samme nummer med sin yngre datter.

William H. Macy er ikke sigtet i sagen, men det vides ikke hvorfor.

Derimod er både Lori Loughlin og hendes mand Mossimo Giannulli sigtede i sagen, hvor de angiveligt har betalt omkring tre millioner danske kroner for at få deres to døtre optaget på University of Southern California gennem skolens rohold.

Udover de to skuespillerinder er mere end 50 mennesker sigtet i sagen om collegesnyd, hvor der angiveligt er betalt mere end 165 millioner danske kroner for at få velhavende forældres børn ind på nogle af USAs bedste skoler.

Sagen bygger blandt andet på flere telefonaflytninger og bliver betegnet som den største sag om optagelsessnyd, det amerikanske retssystem har ført nogensinde.