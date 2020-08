Ellen DeGeneres befinder sig i øjeblikket midt i sin karrieres største skandale.

Og det har nu fået den tidligere så populære talkshowvært til at kæmpe med arme og ben for at komme tilbage i varmen hos nogle af de medarbejdere, som de seneste måneder har beskyldt hende for at tillade alt fra mobning og racisme til sexchikane på arbejdspladsen.

I hvert fald har den 62-årige vært valgt at implementere en række arbejdsgoder for de ansatte på hendes talkshow, 'The Ellen DeGeneres Show'. Det skriver Variety.

Goderne indebærer angiveligt fem ekstra betalte fridage, fri på fødselsdage og betalt fri i forbindelse med lægetider.

Ifølge mediet blev meldingen overleveret af showets producere Mary Connelly og Andy Lassner til de ansatte mandag under et møde, der foregik virtuelt.

Ellen DeGeneres skal også selv have deltaget i mødet og havde angiveligt med tårer i øjnene undskyldt for de historier om dårligt arbejdsmiljø, som er blevet beskrevet i medierne den seneste tid.

Historier, som blandt andet har medført, at Ellen DeGeneres har fyret tre topproducere.

De tre producere ved navn Ed Glavin, Jonathan Norman og Kevin Leman er alle blevet beskyldt for blandt andet upassende opførsel.

Ifølge People sagde Ellen DeGeneres til sine medarbejdere på mødet mandag, at hun ikke 'er perfekt, men at gerne vil forbedre sig':

»Jeg har flere lag, og jeg forsøger at være den bedste person, jeg kan, og jeg forsøger at lære af mine fejl,« skal hun angiveligt have sagt.

»Jeg har hørt, at nogle har følt, at jeg ikke har været sød mod dem, eller at jeg har været utålmodig med dem, og derfor vil jeg gerne undskylde, hvis jeg har såret folks følelser,« fortsatte hun.

Variety har forsøgt at få en kommentar fra WarnerMedia, der står bag Ellen-showet, men de har ikke ønsket at udtale sig.

Mediekoncernen er i gang med en undersøgelse af arbejdsforholdene på showet. En undersøgelse, som altså indtil videre har kostet tre producere jobbet.