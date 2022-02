B.T. kunne tirsdag fortælle, at den kendte kogekone Camilla Plum har fået sin sjette sure smiley af Fødevarestyrelsen – i træk.

Men det er bestemt ikke en Camilla Plum, som er tilfreds med den behandling, hun får.

»Det er vanvittigt svært for mig og mine medarbejdere, som knokler for at holde alting fint og ordentligt. Jeg lever i konstant angst for at de venlige damer kommer tilbage for at finde endnu en ting, som vi trods alle anstrengelser gør forkert,« skriver hun i et mailsvar til B.T.

Her skriver hun, at hun er tæt på at lukke sin virksomhed Fuglebjerggaard, som ligger i Helsinge, fordi hun hverken har nerver eller råd til at få flere bøder.

Læs hele Camilla Plums mail til B.T. her Du må da gerne vide, at det er vanvittigt svært for mig og mine medarbejdere, som knokler for at holde alting fint og ordentligt. Jeg lever i konstant angst for, at de venlige damer kommer tilbage, for at finde endnu en ting, som vi trods alle anstrengelser gør forkert. Og vi er meget tæt på at give op og simpelthen lukke, for vi har ikke hverken nerver eller råd til at få flere bøder. Jeg har lige fået en bøde på 40.000 i dag for et køkken, som tre mand lige havde ryddet op og gjort rent, som vi gør hele tiden – en time før de kom uanmeldt. Vi var i gang med det sidste opvask, da de kom og fandt spindelvæv i bageriet, som ligger i en gammel istandsat staldbygning. Jeg tror ikke, der er mange andre, der kunne holde til det, og ingen køkkener, der kunne stå for så ekstrem en gennemgang, uden at de ville finde alle mulige kritisable småting. Jeg hører hele tiden, at vi da bare kan sørge for, at det er i orden, og det er sådan set også det, vi prøver på, hele tiden.

Den seneste bøde har hun fået så sent som i dag, og den lyder på 40.000 kroner.

En bøde, som hun, ifølge Camilla Plum selv, har fået »for et køkken, som tre mand lige havde ryddet op og gjort rent, som vi gør hele tiden – en time før de kom uanmeldt. Vi var i gang med det sidste opvask, da de kom og fandt spindelvæv i bageriet, som ligger i en gammel istandsat staldbygning.«

Hun kalder det for en ekstrem gennemgang af sit køkken, og hun tror ikke på, at mange andre køkkener ville kunne holde til det, hun oplever, uden der ville blive fundet kritisable »småting«.

»Jeg hører hele tiden, at vi da bare kan sørge for, at det er i orden, og det er sådan set også det, vi prøver på, hele tiden,« skriver hun.

I den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen var det manglende skadedyrssikring, de slog ned på.

»Dør til café med direkte adgang til køkken er lukket. Der er stadig mulighed for indtrængen af skadedyr, idet der er åben sprække forneden på cirka 5-10 cm x 2-3 cm Der opbevares fødevarer under kontrolbesøget,« skrev de blandt andet.

Her lød første kommentar fra Camilla Plum til B.T., at Fødevarestyrelsen altid kan finde noget, hvis de virkelig gerne vil.

»Og det vil de gerne, det er småting som i et hvert køkken, det handler om en helt utrolig nidkærhed i tjenesten, ikke om at vi ikke gør os enhver tænkelig umage for, at alt er i orden.«