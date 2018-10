Designeren Ilse Jacobsen, kendt for sine gummistøvler og for tv-programmet 'Løvens hule', har for anden gang tabt en sag om kopivarer mod Morsø Skoimport A/S. Det skriver Finans.dk.

»Sagen er interessant for alle, der arbejder med produktion og salg af mode- og beklædningsprodukter,« siger advokat Peder Agger fra Berg Advokater i Haderslev.

Han førte sagen for Morsø Skoimport, der importerer og sælger en kinesisk gummistøvle, som ifølge Ilse Jacobsen krænker hendes ophavsret.

Landsretten fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at Ilse Jacobsens populære gummistøvler er sammensat af en række eksisterende designelementer, og derfor har hun ikke ophavsret til designet.

Ilse Jacobsen krævede, at Morsø Skoimport skulle forbydes at importere og sælge den kinesiske gummistøvle, og at alle eksisterende støvler skulle kasseres.

I 2016 solgte Ilse Jacobsen 15 procent af den virksomhed, hun startede for 25 år siden, og som i dag også omfatter blomsterbutikker og skønhedsserier. I 2017 tjente Ilse Jacobsen 1 mio. kr., og det var det dårligste resultat i et årti.

Ilse Jacobsen skal betale sagens samlede udgifter, som løber op i 155.375 kr.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ilse Jacobsen.