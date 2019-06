Madonna er meget i vælten for tiden. Til dels fordi hun er ude med sit nye album 'Madam X', men nu også for det tøj, hun bærer.

Forleden harcelerede den italienske designer Marcelo Burton over, at Madonna bar tøjmærket County of Milan, som han er kreativ direktør for.

Den 60-årige stjerne blev søndag set i et sæt joggingsæt fra det italienske mærke i lufthavnen i New York, skriver det engelske medie Daily Mail.

Han skrev på sin Facebook-profil:

Marcelo Burlon (ses her ved eget modeshow) har undskyldt, men nogen skade er sket, og designeren modtager meget had på sociale medier.. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Marcelo Burlon (ses her ved eget modeshow) har undskyldt, men nogen skade er sket, og designeren modtager meget had på sociale medier.. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Foto: MIGUEL MEDINA

'Så kom tiden, hvor Madonna, la cessa (oversættes med 'menneskeligt toilet') bar County,' skrev han og fortsatte:

'Jeg vil garantere, at ingen har givet hende noget gratis, men at hun har betalt med jeres penge.'

Det gik dog ikke ubemærket hen, at Burlon skrev de voldsomme udtalelser om 'Vogue'-sangerinden.

En Instagram-profil med navnet 'Diet Prada' tog fat i designerens udtalelser, og han fik at vide, at han er en kvindehader.

Reaktionerne på udtalelserne har dog også efterfølgende fået Burlon til at fjerne sit opslag på Facebook, ligesom han har undskyldt på sin Instagram-profil.

Han fortæller, at det aldrig har været hans mening at såre Madonna eller andre, som er blevet krænket af opslaget. Designeren prøver at forklare, at han blandt venner sagtens kan bruge det italienske udtryk 'la cessa' uden at, det betyder noget. Han har dog indset, at det virker forargende på sociale medier.

'I stedet for at hylde det faktum, at en hyldet og højt respekteret kvinde som Madonna (som er en kvinde, en mor, datter, ven og inspiration for mange) tog det frie valg om at bære noget fra min kollektion, så var jeg fjollet og irrelevant,' skrev Burlon videre.

Han har fået meget kritik forskellige steder på sociale medier for sine udtalelser.