Den verdensberømte danske skodesigner Camilla Skovgaard er død efter kort tids kræftsygdom. Hun blev kun 45 år gammel.

Hendes familie skriver på Facebook, at hun sov stille ind torsdag morgen.

'Camilla har været utrolig tapper og modig, og hun har målbevidst kæmpet, lige siden hun blev diagnosticeret med kræft for fem måneder siden. Selvom hendes krop mod slutningen var svag, var hendes vilje til at kæmpe på sit stærkeste,' skriver familien på hendes profil.

Den danske designer var kendt for sine sko, som stjerner som Rihanna, Halle Berry og Gwyneth Paltrow har båret.

Gennem sin karriere modtog hun flere hædersbevisninger. Blandt andet Danish Fashion Awards i 2011.

Camilla Skovgaard fik diagnosen livmoderhalskræft for mindre end et halvt år siden.

Kort efter oprettede en af hende veninder en indsamling på GoFundMe, som skulle gå til hendes behandling.

Veninden forklarede ved den lejlighed, at designeren ikke selv var i stand til at betale behandlingen, fordi hun havde investeret alle sine penge i et nyt projekt.

I forbindelse med sygdommen mistede hun desuden sine investorer.

'Vi er overmandet af sorg og dyb tristhed, men vi finder stor trøst i den enorme opbakning, Camilla har modtaget over de seneste måneder, og vi kan ikke tanke jer nok for det,' skriver familien på Facebook.

Hun boede på den spanske ø Ibiza med tre hunde og en kat.

Camilla Skovgaard bliver bisat fra Lyngby Kirke på fredag.