Omkring 50 venner, bekendte og familiemedlemmer mødte lørdag op i Heldum Kirke for at tage afsked med forfatter Jane Aamund.

Men èn person var ikke til stede i kirken vest for Lemvig. Nemlig Asger Aamunds kone Suzanne Bjerrehuus.

Det undrede flere B.T.-læsere.

‘Vides det hvorfor Suzanne Bjerrehuus ikke deltager,’ lød det gode spørgsmål fra én af dem.

Jane Aamund bisættes fra Heldum Kirke. Lemvig 2. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jane Aamund bisættes fra Heldum Kirke. Lemvig 2. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge Asger Aamund er den simple forklaring, at hans kone ikke kan lide begravelser.

»Hun var bange for at græde for meget,« fortalte han til B.T.'s udsendte.

Jane Aamunds lillebror, den 78-årige erhvervsmand, sagde efter bisættelsen, at han er glad for, at søsteren ikke længere lider.

»Jeg føler mig lettet lige nu. Hun havde været syg i lang tid, og hun var klar til at få noget fred,« sagde han.

Forfatteren Jane Aamund bisættes fra Heldum Kirke. Lemvig 2. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Forfatteren Jane Aamund bisættes fra Heldum Kirke. Lemvig 2. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Forfatteren, der blev 82 år, har i mange år levet med flere forskellige kræftsygdomme.

Allerede som 33-årig blev hun ramt af livmoderhalskræft, derefter fik hun kræft i ganen og senest var det brystkræft, hun måtte kæmpe mod.

Selvom hun var berømt for sit ukuelige livsmod, var sygdommene hårde ved hende. De kæbeoperationer, som kræften krævede, gav hende taleproblemer og gjorde, at hun til sidst måtte leve af sondemad.

Også Suzanne Bjerrehuus har haft kræften alt for tæt på. I 1995 fik hun konstateret kræft i mandlerne. En sygdom, som også har givet hende problemer med både sin vejrtrækning og sin tale.

Heldum Kirke. Lemvig 2. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Heldum Kirke. Lemvig 2. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

For et år siden skrev hun på sin Facebook-profil:

'Som så mange andre tidligere cancerpatienter har også jeg døjet med nogle sen-skader af den strålebehandling, jeg fik for mere end 20 år siden. Jeg blev helt helbredt for kræftsygdommen, men især gennem det sidste års tid har jeg i stigende grad mærket en forsnævring af luftvejene. Det medfører, at jeg både får vejrtrækningsproblemer og stemmeproblemer,' skrev hun.

I marts måned sidste år blev hun opereret i luftrøret.

Siden har 70-årige Suzanne Bjerrehuus genoptrænet og har blandt andet skullet lære at tale igen - og hun har mere eller mindre holdt sig fra offentligheden.