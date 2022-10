Lyt til artiklen

James Corden ville ellers ikke tale mere om sagen med sin opførsel på restauranten Balthazar, hvor han verbalt overfaldt tjenerne og siden blev bandlyst.

Men det vil han så gerne alligevel, når det kan blive i hans eget program 'Late Late Show'.

Komikeren, der har fået lov til at vende retur til restauranten igen, ville rigtig gerne fortælle om, hvorfor han opførte sig uhøfligt.

Der var nemlig en helt særlig grund.

»Vi sætter os ned. Vi bestiller. Og min kone forklarer, at hun har en seriøs madallergi. Da alle får deres bestilling, har min kone fået det, hun er allergisk overfor. Men hun har ikke taget en bid af det eller noget. Vi sender det tilbage. Alt er godt.«

Da retten to gange kommer tilbage forkert, får det James Corden til at miste tålmodigheden.

»I det her øjeblik kommer jeg med en sarkastisk og uhøflig kommentar om, at jeg bare kan lave maden selv. Det er en kommentar, som jeg fortryder inderligt. Jeg forstår, hvor svært det kan være at tjener. Jeg har selv arbejdet på restauranter.«

»Jeg har sådan en stor respekt for dem, der udfører det her arbejde. Og det team, der er på denne her restaurant, er så gode. Det er derfor, jeg elsker at være der.«

James Corden fortalte ikke, hvilken allergi konen har.

Han forklarede i sit talkshow, at han egentlig troede, at sagen var ovre, da tjenerne var kommet med champagne som undskyldning.

»Jeg er gået rundt og tænkt, at jeg ikke har gjort noget forkert. Men sandheden er, at jeg var rigtig uhøflig og, det var forkert. Det var unødvendigt.«

Corden ringede til ejeren af Balthazar kort efter, at han havde set, at han var bandlyst fra restauranten.

»Vi havde en god snak. Han satte pris på opkaldet. Jeg var glad for, at vi fik renset luften. Og jeg føler, at vi klarede den privat. Men det var jo lige meget. Fordi på det tidspunkt var historien allerede ude, og folk var kede af det.«

James Corden er igen velkommen på Balthazar.