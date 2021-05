I midten af 00'erne spillede Mischa Barton en af hovedrollerne i den populære tv-serie 'The OC'.

I slutningen af sæson tre blev hendes karakter, Marissa Cooper, dog brat aflivet i en bilulykke, hvorefter seertallene dykkede voldsomt.

Faktisk dykkede de så voldsomt, at de nåede ned under en tredjedel af de sædvanlige seertal, og efter sæson fire måtte produktionen give fortabt og tage serien af skærmen.

Nu fortæller Mischa Barton, hvorfor hun på overraskende vis blev skrevet ud af den populære serie, og det viser sig, at det faktisk var hendes eget valg. Det skriver E! News.

Mischa Barton til et OC-arrangement i 2004. Foto: FRED PROUSER Vis mere Mischa Barton til et OC-arrangement i 2004. Foto: FRED PROUSER

Den i dag 35-årige skuespillerinde fortæller, at hun følte sig mobbet af nogle af mændene på settet og derfor ikke havde lyst til at fortsætte.

»Det føltes virkelig skod,« siger hun om den måde, hun blev behandlet på.

Hun fortæller endvidere, at hun tidligere har følt sig skamfuld og ikke har kunnet lide at fortælle om sine oplevelser, men at tiden nu har ændret sig, hvilket har medført, at kvinder tør stå frem og fortælle sandheden.

Mischa Barton fortæller ikke i detaljer, hvordan hun blev mobbet, men hun uddyber, at hun generelt ikke synes, at produktion bag serien passede godt nok på hende.

»Jeg elskede serien, men jeg blev nødt til at afskærme mig lidt for at kunne håndtere den berømmelse, serien medførte for især mig. Jeg følte mig meget ubeskyttet omkring den invadering, der var af mit privatliv,« siger hun og fortsætter:

»Og så var der også bare de her personer, som var meget lede over for mig på settet. Det var ikke det ideelle miljø for en ung, følsom pige, som lige var blevet kastet ind i berømmelse.«

På grund af de mange udfordringer spurgte produktionen hende, om de skulle skrive hende ud af serien på en måde, hvorpå hun en dag ville kunne komme tilbage, hvis hun fortrød, eller om de bare skulle slå hende ihjel.

Mischa Barton valgte det sidste – og har aldrig fortrudt det, siger hun.



E! News har forsøgt at få en kommentar fra Warner Bros, men de er ikke vendt tilbage på mediets henvendelse.