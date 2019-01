I år skal vi vente længe på at gense 'Årgang 0'-børnene.

‘Årgang 0’-børnene er alle rundet 18 år, og de er ikke længere børn. Det betyder også, at reportage-serien lakker mod enden, og i år ruller den sidste sæson over skærmen.

De sidste mange år har vi kunnet se frem til at gense Rachel, Christian og Stephanie den første tirsdag efter nytår, men sådan har det ikke været i år. Heller ikke på tirsdag eller næste tirsdag kan vi glæde os til dette års program, da første afsnit i denne 19. sæson først sendes tirsdag den 22. januar.

»Der er ikke som sådan nogen årsag til, at det er rykket. Men ved at sende det lidt senere kommer vi bedre fri af håndbold, så vi ikke skal springe en uge over, sådan som vi har været nødt til flere gange,« lyder det fra TV 2.

Vi må altså vente 19 dage endnu på sæsonpremieren på ‘Årgang 0: År 19’, som sendes 22. januar klokken 20.00 på TV 2. Som noget helt særligt i denne afsluttende sæson får vi også lov at gense den tidligere ‘Årgang 0’-stjerne Emma fra Tarm og hendes familie.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.