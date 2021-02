Det er angiveligt Kanye West' drømme om at blive USA's præsident, der nu får ægteskabet med Kim Kardashian til at gå i stykker.

Det skriver det australske medie news.com.

Den amerikanske rapper har en bipolar lidelse, og gennem sin karriere er han kommet med et væld af excentriske udbrud, men på trods af dette spærrede de fleste nok alligevel øjnene ekstra op, da han i 2020 meldte sit kandidatur til præsidentembedet.

Én, der i hvert fald ikke brød sig om ideen, var Kim Kardashian.

Sådan lyder det fra kilder tæt på realitystjernen.

»Hun gik aldrig offentligt ud og støttede hans kandidatur. Hendes stilhed sagde alt,« lyder det.

Kim Kardashian var angiveligt rasende, efter Kanye West til sin første kampagne-rally nævnte, at parret overvejede en abort af deres første barn, North West, som i dag er syv år.

Kanye West har flere gange udtalt sig kritisk om sin kones familie. Blandt andet ved at kalde Kim Kardashians mor, Kris Jenner, for Kim Jong-un.

Hvilket han siden undskyldte for.

Men det skulle altså blive ønsket om at indtage Det Hvide Hus, der blev den berømte dråbe, som fik bægeret til at flyde over.

På trods af skilsmissen skulle de to være på god fod og enige om at dele forældremyndigheden over deres fire børn.