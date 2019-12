Julen bliver helt anderledes for Amanda Sisse i år.

Siden 2012 har man kunnet følge Amanda Sisse i først ‘De unge mødre’ og sidenhen på bloggen og Instagram, hvor hun stadig deler ud af sit og sønnen Williams liv.

Her op til jul har den stået på julehygge hos mor og søn ligesom i de fleste andre danske hjem, men selve julen bliver meget anderledes i år.

'I år er min aller første jul nogensinde, hvor jeg ikke har William hos mig på selve dagen. I år skal han nemlig med sin far, og det er jeg sikker på nok skal blive lige så hyggeligt for William, som julen plejer at være. Men for mit lille ego, så er det bare den éne dag om året (og selvfølgelig også hans fødselsdag) hvor jeg helst ikke vil undvære ham. Flere af mine familiemedlemmere tilbød hurtigt, at jeg selvfølgelig sagtens kunne fejre med dem, – Jesper (Williams far, red.) tilbød også, at jeg kunne tage med dem, og på den måde fortsat holde jul med William, men jeg har valgt slet ikke at holde jul i år,' skriver Amanda Sisse på sin blog og fortsætter:

'Eller det vil sige, at jeg har valgt at tilbyde min hjælp til et julearrangement for socialt udsatte. Jeg vil rigtig gerne bruge dagen på at være i rigtig godt humør – som jeg plejer. Men hvis jeg er sammen med min familie, vil jeg tænke på William hele tiden, og hvis jeg er med Williams fars familie, vil jeg tænke på min egen familie. Så dét at jeg kan lægge dem alle lidt fra mig og koncentrere mig om at sørge for, at andre får en fantastisk aften, det vil helt sikkert rede min aften. Det lyder måske meget egoistisk, men det at gøre noget for andre giver altid en hel del tilbage på glædeskontoen, så det er vel egentlig blot win win.'

Amanda Sisse kommer dog ikke til at være alene i den gode sags tjeneste, hun skal være sammen med en veninde om at hjælpe de socialt udsatte, og sønnen William blev en smule misundelig, da han hørte om sin mors juleplaner.

Men Amanda Sisse er ikke i tvivl om, at både William og hun selv får en fantastisk jul, selvom de må undvære hinanden.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk