1. april delte Tori Spelling et billede på sin Instagram, hvor hun holdt sig på maven og kraftigt indikerede, at hun ventede sit sjette barn.

Det var dog – som datoen også kunne indikere – en aprilsnar. Den 47-årige 'Beverly Hills 90210'-stjerne gjorde det dog ikke for at være sjov.

I et nyt Instagramopslag fortæller hun, at billedet var en kindhest til medierne, der hver eneste uge spørger hende, om hun er gravid.

'Lad mig gøre det klart. Det er jeg ikke. Faktum er, at efter min femte baby kom min krop sig ikke så hurtigt som før. Det var her, at de konstante spørgsmål om 'endnu' en graviditet begyndte', skriver hun.

Stjernen skriver yderligere, at det kan være svært for folk, der ikke er i mediernes konstante søgelys, at vide, hvordan det er at få udstillet sin krop i offentligheden.

'Jeg skal konstant forsvare min krop, når jeg i stedet burde rose den for de fem mirakuløse liv, den har givet,' skriver hun med reference til sine fem børn.

Hun delte derfor ikke opslaget for at grine på bekostning af de mange kvinder, der kæmper med at få børn, men derimod for at vende rollerne i forhold til medierne.

'De (medierne, red.) skriver konstant vilde og ofte sårende historier om mig, min krop og min familie,' skriver skuespilleren.

Tori Spelling slog igennem i hitserien 'Beverly Hills 90210', hvor hun spillede rollen som Donna Martin.

Det var Tori Spellings egen far, der var producer på serien, og hun har ofte måttet høre for, at det spillede ind på valget af hende til rollen.